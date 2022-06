Secese, jeden z posledních univerzálních stylů, spadá přibližně do období let 1895-1914. Stěžejními umělci této éry byli např. Alfons Mucha nebo Gustav Klimt. Z architektů to byl například Dušan Jurkovič. Secese však nenašla svůj odraz pouze v umění a architektuře, ale i ve vybavení domácností nebo odívání. Krátce, avšak intenzivně, tedy ovlivnila životní styl obyvatel takřka celé Evropy. Právě toto období bylo také často vnímané jako půvabná a poklidná "zlatá éra monarchie".

Eva Raidová

