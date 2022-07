Můžete zde koupit i skříňky na jejich uskladnění, doplňkový sortiment, např. trička a mnoho jiného. Nezapomeňte zajít i do restaurace a kavárny, jídlo výborné, káva a zákusky vynikající, obsluha příjemná. Dne 3. září 2022 zde bude mimořádný program k 25. výročí, kdy přišla na svět první známka.

CO JSOU TO TURISTICKÉ ZNÁMKY?

Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst.

Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami jsou průvodcem po krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován a o vzniku nových Turistických známkových míst hlasují sami sběratelé. Každá Turistická známka je doplněna barevným samolepícím štítkem zobrazujícím fotografii daného místa a dále pak číslovaným herním kuponem sběratelské hry.

Nově je součástí Turistické známky QR kód, tzv. Audiobedekr. Tento hlasový průvodce po České Republice vám odvypráví z vašeho mobilního telefonu příběh daného Turistického známkového místa. Poví vám, kdo ubránil hrad před Švédy, z jakého kamene je postavena keltská svatyně, kteří obojživelníci žijí v chráněném jezírku, či kolik musíte vystoupat schodů na vrchol rozhledny. Tuto hlasovou encyklopedii neustále rozšiřujeme a doplňujeme o další texty.

S Turistickými známkami se hraje sběratelská hra. Doporučená prodejní cena Turistické známky v České republice je 40,- Kč. Název a podoba Turistických známek je autorsky chráněna.

Eva Raidová

