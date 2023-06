Příspěvek o dárci krevní plazmy nám zaslala čtenářka Kateřina Václavíková, děkujeme.

Dárce Pavel Kopa (vlevo). | Foto: Kateřina Václavíková

Ne všichni hrdinové nosí plášť, a ne všichni jsou jen v amerických filmech. Novojičínský hrdina Pavel Kopa je třiapadesátiletý seřizovač pracující pro firmu IPG Plasty v Miloticích nad Bečvou ze skupiny BR Group, a zároveň býval ještě donedávna pilným dárcem krevní plazmy.

Má za sebou neuvěřitelný počet 253 odběrů, což je samo o sobě úctyhodné, navíc se ale pro dárcovství rozhodl čistě kvůli dobrému pocitu, že někomu pomáhá. V dalším dárcovství mu zabránilo jen onemocnění. To však nemusí být definitivní tečka za celým příběhem, jeho příklad totiž může inspirovat nejen jeho kolegy dárce z milotické fabriky, ale třeba i jeho spoluobčany z Nového Jičína.

Zásluhy Pavla Kopy nezůstaly opomenuty. Za jeho přístup ho přímo na šichtu přišla odměnit celá delegace šéfů. Poděkovat mu přišli vedoucí výroby lisoven Patrik Duchoň, ředitel IPG Plastů Jiří Pořický, ředitel Divize automotive BR Group Libor Černý, a dokonce i majitel BR Group Rudolf Bochenek, od něhož zasloužilý dárce dostal víkendový pobyt pro dva v penzionu v Jeseníkách. Fabrika k tomu přidala 5 000 korun.

„Zaskočilo mě to, nic takového jsem nečekal,“ přiznal Pavel Kopa.

Inspirativní je i jeho přístup k práci v IPG Plastech, kde je zaměstnán již sedm let. Nejenže se do z Nového Jičína do Milotic nad Bečvou za příznivého počasí dopravuje celých 17 kilometrů ekologicky na kole, ale zodpovědně zastává i svou pozici seřizovače. Na jeho práci se mu líbí, že není jednotvárná a nezvládne ji každý, seřizovač už musí něco umět. Vyučený obráběč kovů dělal dříve i v jiných fabrikách, z nichž některé, třeba novojičínská Tabačka, už jsou zavřené. V IPG Plastech si proto velmi cení hlavně stability. Protože má často opravdu hodně práce, správně z toho usuzuje, že firma má dobrou budoucnost.

„Je to dobrá profese," je spokojený Pavel Kopa. Jen se mu na současné době moc nezamlouvá změna přístupu při výchově nových pracovníků. Dříve se ve fabrikách více dbalo na to, aby se i člověk s vyšším vzděláním vše učil od píky, do vyšší pozice se musel postupně propracovat. Díky tomu pak uměl ocenit práci druhých lidí, chápal, proč něco udělat jde a něco ne. "Dneska se kolikrát více dá na to, jakou má kdo školu a jak umí mluvit, než jak umí pracovat,“ povzdechne si Pavel Kopa.

S partnerkou, zdravotní sestrou Lenkou, bydlí v řadovce v Novém Jičíně, před několika lety si koupili rodinný domek se zahrádkou, který teď vlastními silami rekonstruují. Má dvě dospělé děti, Lucku a Lukáše, na které je právem pyšný. Lukáš pracuje a zároveň studuje už třetí vysokou školu, Lucie se připravuje na maturitu a exceluje v angličtině. Na L začíná i jméno dalšího rodinného příslušníka, borderky Lexi, se kterou Pavel Kopa s chutí využívá k procházkám blízké novojičínské parky a les. V rámci své snahy shodit nějaké kilo s ní také začal běhat. „No běžel jsem jednou, 10 kilometrů. Rychlostí pomalé chůze. A pak jsem několik dní nemohl chodit, tak jsem toho zase nechal,“ usmívá se. Tak to jistí alespoň cesty do práce na bicyklu.