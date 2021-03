Odešel do věčného nebe. Vzpomínka na Honzu Vodňanského

Čtenář reportér





Ve středu 10. března zemřel Jan Vodňanský, textař, spisovatel, básník a kabaretiér. Bylo mu devětasedmdesát let, letos v červnu by oslavil osmdesátku. Milou vzpomínku na něj nám do redakce poslal čtenář Pavel Kyselák.

Jan Vodňanský | Foto: Pavel Kyselák