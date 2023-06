Pozdravy ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách s přáním krásných a na zážitky bohatých prázdnin a příjemného léta s potřebným odpočinkem zaslala ředitelka školy Pavla Hostašová. Přidala také několik textů a fotografií, za což jí děkujeme.

Studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika navštívily v rámci praxe Granadu. | Foto: se souhlasem školy

Naši studenti v letošním školním roce hodně cestovali, studenti oboru Pedagogické lyceum navštívili Itálii, týden pobývali v partnerské škole v Borgomaneru, navštívili Miláno a krásná jezera Lago di Maggiore a Lago di Orta. Studenti oboru Praktická sestra strávili 14 dní na odborných praxích ve Španělsku, ve městě Malaga. Studenti oboru Ošetřovatel prožili 14 dní praxe na Slovensku ve městě Holíč. Poslední cestu letošního školní ho roku vykonali studenti oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, ti zamířili na 14 dní také na slunný jih do Španělska, do města Granada. Jejich aktuální pozdravy rádi předáváme.

Odborná praxe ve Španělsku

V neděli 11. června započalo naše dobrodružství. Společně jsme se vydaly do španělské Granady. Granada je krásné město na jihu Španělska a je typické pro velké množství studentů z různých koutů nejen Evropy. Místní lidé jsou přívětiví. Někdy sice nemluví dobře anglicky, ale o to máme více vtipných zážitků při společné komunikaci. Pracujeme v zařízení pro dětí od čtyř měsíců do tří let. Získáváme tak nové zkušenosti. Děti jsou velmi kontaktní a nebojí se nových lidí. Všechny nás oslovila španělská kultura. Ceníme si jejich siesty po obědě a bezprostřednosti v navazování kontaktů.

Historicky první domov pro seniory v Kopřivnici bude stát stamiliony

Máme za sebou lekci španělštiny, s odborným výkladem jsme prošly Realejo tour, čeká nás návštěva komplexu paláců a pevností maurských panovníků nesoucí název Alhambra a společně si zatančíme flamengo. Sluníčko nám svítí a my se těšíme na nové zážitky následujících dní!

Tereza Pustějovská, PMPA3, Amálie Kamrádová, PMP3

Dobrodružství pokračuje

Dnes ráno se náš pobyt přehoupl do druhé půlky a my doufáme, že nám neuteče rychleji než ta předchozí. V pátek jsme si splnily „turistickou povinnost“ a vydaly jsme se na prohlídku Alhambry. Zdolaly jsme kopce a sluneční žár, abychom shlédly krásu pevnosti.

Vysvědčení Deníku: vedení Nového Jičína vnímá hlavně nedostatek bytů

V sobotu se celá naše skupina vypravila na celodenní výlet k moři. Našim průvodcem se stal Michal a díky jeho vtipnosti jsme zvládly dopolední pochodování po rozpáleném městě Frigiliana bez problémů. Jedním z bodů našeho sobotního putování byla návštěva velmi známých evropských jeskyní Cueva de Nerja. A pak následovala odměna v podobě válení se u moře. Díky zdejšímu sluníčku jsme si vysloužily přezdívku gambas, tedy krevety, což mělo označovat naše zbarvení do červena. Posíláme pár slunečních paprsků Čech!

Viktorie Lacinová, Magdaléna Košárková, PMP3