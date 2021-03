Jedinou vadou na kráse byla ta skutečnost, že milovníci sjezdovek a vlekaři měli letos neuvěřitelnou smůlu. Protiepidemická opatření nedovolila otevřít lyžařská střediska.

Do hor se ale navalily tisíce turistů. Mnozí z nich vyměnily víkendové ‚výlety‘ do nákupních center za výlety do přírody. Bohužel to bylo na mnoha místech poznat, mnoho z nich totiž netuší jak se v přírodě chovat.

Obrovský boom zaznamenalo běhání na lyžích. Běžky si na nohy nasadili i ti, kteří na nich nikdy nestáli.

Zavzpomínejte na překrásnou zimní krajinu Beskyd roku 2021 tak, jak ji zachytili naši čtenáři reportéři.