Zejména v dnešní době, kdy řada lidí žije v izolaci a odloučení od rodiny, je přítomnost společníka z ADRY velmi potřebná.

Žádosti o poskytnutí služby eviduje koordinátorka Dobrovolnického centra ADRA Adéla Výskalová na telefonním čísle 734 645 927 nebo na e-mailu: adela.vyskalova@adra.cz. Na těchto kontaktech se také mohou hlásit i noví dobrovolníci.

„Původně se ADRA věnovala dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických zařízeních. Na tento program navázala dobrovolnictvím v domácnostech seniorů. Obě služby jsou velmi potřebné a jejich zřízením se nám zaplnilo bílé místo v síti sociálních služeb na území města,“ řekla Daniela Susíková, vedoucí sociálního odboru na novojičínské radnici.

ADRA prostřednictvím dobrovolníků podporuje starší lidi nebo zdravotně postižené občany, kteří zvládají samostatný život doma, ale trpí nedostatkem kontaktů s okolním světem.

„Naši vybraní a proškolení dobrovolníci mohou být pro ně dobrým společníkem. Mohou si spolu vypít kávu, popovídat si, hrát společenské hry. Ze zkušeností víme, že senioři vítají i doprovod k lékaři, do obchodu nebo jen na procházku do parku. Přítomnost a podpora dobrovolníka jim pomáhá znovu získat sebevědomí a chuť do života,“ uvedla koordinátorka Dobrovolnického centra ADRA Nový Jičín Adéla Výskalová.

Tato bezplatná služba ADRY je k dispozici seniorům Nového Jičína i jeho místních částí Žilina, Loučka, Straník, Kojetín a Bludovice.

Marie Machková,

tisková mluvčí Městský úřad Nový Jičín