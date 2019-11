Ve čtvrtek 24. října se konala na Střední odborné škole AHOL v Ostravě Vítkovicích akce s názvem Zdravý životní styl, do které se zapojilo na 120 středoškoláků.

Nácvik první pomoci. | Foto: Michal Balaš

Jak už samotný název vypovídá, bylo v centru pozornosti této události, kterou podpořil Moravskoslezský kraj, vše, co se týká právě zdravého životního stylu. Pro žáky byla přichystána jednotlivá tematicky zaměřená stanoviště, z nichž nejvíce zaujala První pomoc, Zdravé nohy a chůze a Jste to, co jíte a pijete. Poslední jmenované stanoviště bylo pro studenty nejzajímavější, protože zde nejen prezentovali své znalosti a názory, ale také představili ochutnávky zdravých jídel, které si sami připravili. Odborná porota si tedy pochutnala např. na ovocných špízech, zdravých sušenkách, či domácím hummusu. Tuto akci pořádá Střední odborná škola AHOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem již třetí rok a u studentů pomáhá budovat zdravé stravovací a pohybové stereotypy a tradičně se setkala s pozitivní zpětnou vazbou žáků.