Mistrovství světa 2022 bylo organizačně velmi dobře zvládnuté a hlavně nabité těmi nejlepšími závodníky se zvučných jmény z celého světa. Soutěžilo 54 států a také Česká Asociace Armwrestlingu vyslala svou reprezentaci. Byla to asi nejmenší výprava v historii, složená ze šesti závodníků, a to pět soutěžilo v juniorských kategoriích a jen jeden za dospělé (master). Tím byl Jaromír Bělunek, reprezentant klubu TJ Nový Jičín.

Všichni úspěšně navážili ve svých kategoriích a o jediný medailový úspěch se postarali sourozenci Polákovi, a to Ester Poláková která získala bronz v kategorií juniorů do 18 let, a její bratr Šimon, soutěžící v kategorii juniorů do 21 let, který také vybojoval bronzovou medaili.

Reprezentant Jaromír Bělunek soutěžil v masters do 90 kg a v nejpočetnější skupině mistrovství se umístil na levou ruku v první polovině tabulky, a to na pěkném 9. místě. Druhý závodní den byl smolnější a na pravou ruku se umístil na 15. místě.

Chtěli chatu, koupili ruinu zámku. Dnes je z ní honosné sídlo, jen ten úklid...

Z pohledu Jaromíra: "Jsem spokojený, formu jsem měl, čemuž nasvědčoval průběh celého letošního roku, vozil jsem medaile z každé soutěže, dokonce i v létě ze dvou světových pohárů. Letošní závodníci Mistrovství světa jsou neskuteční profesionálové. Když si vezmu, že na posledním místě skončil mistr světa, tak si každý umí představit, co jsem měl za šílenou skupinu. Dal jsem do toho všechno, krásně jsem si zazávodil, měl jsem několik pěkných výher a tento šampionát mi zase něco dal. Došel jsem k závěru, že je třeba směřovat trénink i do zahraničí a získávat technické skušenosti z Armwrestlingových vyspělých zemí.

Teď nás čekají ještě tři víkendy po sobě spojené s pákou, a to hned další víkend akce Harley Davidsson v Ostravském Futuru, kde prezentujeme páku spojenou se soutěží. Další víkend soutěž, kterou pořádá AWK Životice, a to 1.ročník Životické páky, kde budu zřejmě vypomáhát i jako rozhodčí. A snad poslední soutež na Slovensku, opět další víkend, a pak snad už konečně odpočinek, osobní život, Vánoce…"

Alena Frňková

VIDEO: Vysoko nad oblaky jsou Beskydy. Takhle vypadá ranní inverze ve Frenštátě

Marilyn Monroe či Brigitte Bardot aneb Pin up girl s Robertem Vano v Hranicích