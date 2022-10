Když se předtím dělala sbírka na opičku tamarín pinčí, dávali peníze hlavně rodiče. ZOO Praha pak obdržela částku 1116 Kč a její vedení zprávu od žáků: „Vážený pane řediteli, protože máme rádi zvířata, rozhodli jsme se pro ně něco udělat. Uspořádali jsme ve škole sběr papíru. Žáci 8. B vyzvali všechny žáky naší školy ZŠ Tyršova Frenštát pod Radhoštěm. Výtěžek není tak velký, jak jsme očekávali, ale doufáme, že Vám i tyto peníze (1 116 Kč) pomohou k odstraňování následků povodní. S pozdravem za třídu 8. B Martin Petr a Petra Steigrová a všichni žáci ZŠ Tyršova Frenštát p. R.“

Běh novojičínským parkem ukončil letošní září sportovně a zdařile

Sběrové akce pořádá naše škola dvakrát ročně už 20 let a možná někoho napadlo, kolik kilogramů nebo tun se nasbíralo. Od školního roku 2008/2009 do června 2022 bylo odevzdáno celkem 651 tun starého papíru. Na internetu můžeme najít, že jedna tuna vytříděného papíru zachrání 17 stromů, takže za 14 let jsme jich zachránili 1167. Byl by to hodně velký les…

Za odevzdaný papír dostáváme peníze, z nich sponzorujeme již mnoho let Záchrannou stanici v Bartošovicích, platili jsme také studium africké dívce, ale největší část peněz mířila na zlepšení vybavení školy. V posledních letech jsme zakoupili například lavičky na chodby, vybavení zahradního domku, projekční sady do tříd. V minulém roce to byly stojany na kola a koloběžky a virtuální prohlídka školy.

Petr Ondryáš

Kam na výlet? Pověstmi obestřený Čertův mlýn v Beskydech je pátý nejvyšší vrchol

Turistický deník: Ondřejničtí strážci Ondra a Hanička slaví první narozeniny