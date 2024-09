Dožínky mají ve venkovském prostředí letitou tradici. Je to tradiční slavnostní ukončení žní a poděkování za úrodu. Ačkoli lidé už dávno vyměnili srpy a kosy za traktory a kombajny, oslavy a vděčnost za úrodu zůstaly.

Před 5 lety přišli mladí nadšenci Lukáš a Jaromír s nápadem na oživení těchto tradic na Prchalově. Díky těmto dvěma mladým lidem projel v sobotu 31. srpna, pár minut po poledni, Prchalovem již pátý dožínkový průvod. Hrčení nazdobených traktorů různých značek originální i domácí výroby, bručení zahradních traktůrků, klapot koňských kopyt, to vše za doprovodu dechové hudby projelo vesnicí tam i zpět.

Dopolední zatažená obloha se pár minut po poledni proměnila v krásný slunečný den a společně s natěšenými diváky slavnostního průvodu začalo velmi příjemně strávené sobotní dožínkové odpoledne.

S dožínkami jsou kraj od kraje spojeny různé tradice, všude se ale nesou v duchu dobrého jídla a kulturních akcí. Stejně tomu bylo i na Prchalově. Letošní ročník byl zároveň ve spoustě věcí hodně výjimečný, o čemž svědčí i zvyšující se počet návštěvníků, kteří na dožínky každoročně dorazí.

Areál hřiště a jeho okolí letos opět praskal ve švech. Program byl opravdu bohatý. Pro návštěvníky byla připravena výstava zemědělské i jiné techniky, ukázka hospodářských zvířat, workshop přibližující zemědělství – Slezský venkov. Novinkou v letošním už tak bohatém programu byla ukázka profesionální práce podkováře, ukázka tahání dříví s koňmi a ku příkladu samosběr cibule, díky kterému si návštěvníci odnesli do svůch domovů nejen krásné zážitky, ale i pár kilo červené či bílé cibule, kterou na Prchalov přivezla Farma luční dvůr z Bartošovic.

Nechyběla ani soutěž o nejlepšího „býkojezdce“ a o nejkrásnější vyzdobený traktor a mnoho dalšího. Nejen dožínkový průvod, ale i skvělou odpolední zábavu obohatil již tradičně Soubor lidových tanců a písní Javorník z Nového Jičína, který za zvuku cimbálu svým tanečním vystoupením zpestřil odpolední program. Jednou z nejdůležitějších součástí letošního bohatého programu bylo jako každý rok předání dožínkového věnce a dožínkového chleba největšímu zemědělci na vesnici.

Pro naše nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad, kolotoč, malování na obličej, šlapací traktory. Kdo si chtěl odnést originální vzpomínku na dožínky, využil fotokoutku se stylovými rekvizitami a bleskovým tiskem.

A co by to bylo za slavnost bez dobrého jídla a pití? Po celou dobu akce byla pro návštěvníky připravena bohatá nabídka jídla a pití. Zde si skutečně každý přišel na své. Atmosféru dožínek doplnil nejen jelení guláš, ale také dožínkový chleba se sádlem a cibulí či škvarkovou pomazánkou, dále regionální uzenářské speciality a mnoho dalších pochutin.

Pitný režim byl zajištěn několika druhy regionálního piva, malinovkou, birellem, stánkem s míchanými nápoji pro děti i dospělé, nebo třeba tradiční jarmarkové dobroty, jako jsou bramborové spirály. Také milovníci kávy si přišli na své. Kdo si chtěl odnést něco originálního, mohl využít prodejní stánky s výrobky regionálních zemědělců. Novinkou na letošních dožínkách byl i stánek Vinařství Dobles z Dobšic u Znojma.

Milovníci vína tak mohli degustovat jiskřivé víno a lahodný burčák přímo z jižní Moravy. K vínu také patří radost, veselí, ženy a zpěv a tak návštěvníci mohli zaslechnout nejednu lidovou píseň. Opět jsme se přiblížili blíž naší přírodě a proto jsme letos degustovali víno z omyvatelných skleniček a pivo popíjeli ze zálohovaných vratných festivalových kelímků.

Sobotní odpoledne pokračovalo zapálením táborového ohně. K tanci či poslechu nám zahrála skvělá hudební skupina Astmatic, a to podle našeho gusta do pozdních nočních hodin. Průběh celé akce skvěle komentoval Lukáš Rozsypal, který spolu s Jaromírem Neussarem jsou hlavními organizátory.

close info Zdroj: Lukáš Rozsypal zoom_in Prchalovské dožínky se vydařily.

Letošní pátý ročník se podařil i díky velké podpoře místních obyvatel. Akce se zúčastnilo více jak 1.000 návštěvníků. Nádherné počasí, příjemné prostředí, pohodová atmosféra, zábava, poučení…, to všechno způsobilo, že sobotní odpoledne bylo pro všechny zúčastněné opravdu výjimečné a nezapomenutelné. Žádná velká akce se bez dobrovolníků neobejde a o dožínkových slavnostech to platí také. Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům za vytvoření takto výjimečného a podnětného prostředí, za jejich nadšení, energii, snahu, volný čas a neocenitelný přínos. Děkujeme všem, kteří se do sobotní akce na Prchalově zapojili.

Hlavním organizátorům děkujeme za skvělé nápady, kreativitu, optimismus, dobrou práci a za jejich chuť a nadšení, bez kterého by tato akce nikdy nevznikla. Děkujeme Lukáši a Jaromíre. Děkujeme, že pomáháte posouvat naši vesnici vpřed. A těšíme se na další ročník v roce 2025!

Marcela Rozsypalová