Přestože tento den zrovna obcházel městem Mikuláš, tak si nedělní pohádku nenechalo ujít na šedesát diváků. Závěrečná pohádka letošní sezóny byla opravdu veselá, plná valašské muziky, poučná a interaktivní. Z dětí se tak v jednu chvíli stala řvoucí vřava nebo stádo ztracených oveček. A jak to vlastně bylo? Byla jedna salaš na Radhošti, u salaše koliba a v ní žil bača Blinka Jan. Všichni ho měli rádi, byl to vtipálek, byl chytrý a dobře hrál na trúbu. Jenomže mu občas bylo samotnému na salaši smutno, a tak se stalo, že dvakrát falešně zatrúbil a to neměl dělat. Když totiž trúbil potřetí, že je na Radhošti medvěd a on tam opravdu byl, už mu nikdo na pomoc nepřišel, protože mu nevěřili. Milý bača tak přišel kromě svého stáda oveček také o důvěru a bačovské řemeslo. Aby jej získal nazpět, musel za tři dny své ovečky najít a přivést zpět.