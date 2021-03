Stop stereotypu

Sedět doma stále na jednom místě a dívat se pořád na stejné věci, časem omrzí. Chce to změnu. „Dovolte dětem, aby si mezi sebou vyměnily pracovní místa, přeskládaly poličky s učením, vyzdobily si nově pokojík, zkrátka pomozte jim jejich pracovní místa něčím ozvláštnit. I malá změna pracovního koutu jim dodá potřebný impulz a chuť poznávat nové věci. A což teprve, když jim dovolíte učit se jednou za čas u vašeho rodičovského psacího stolu, sedět na vaší „šéfovské“ židli a zahrát si na vás,“ dává první tip, jak dětem zpříjemnit domácí výuku a učinit ji atraktivnější, Štěpánka Štrougalová z dětského centra Baby Clubu Juklík.

Děti v roli učitelů

Stejně tak své malé školáky potěšíte a zaujmete, když jim dovolíte vyměnit si s vámi na chvíli své role. Vy teď budete žák, který odpovídá na dotazy a poslouchá, oni budou ti, kdo řídí výuku, zkoušejí vás ze znalostí a hodnotí… Vyměnit si s dětmi role představuje zaručený způsob, jak je zapojit do výuky a přimět procvičit si a osvojit si i nepopulární učivo. A nemusíte mít obavy, že se před dětmi shodíte, když třeba nebudete znát odpověď na jejich záludnou otázku. Naopak, nic jim neudělá větší radost, než když vás budou moct poučit.

Čte celá rodina

Zjistěte, jaká knížka vaše děti opravdu baví, a začněte ji číst společně. Nemusíte číst jen navečer, když už bývají všichni unavení, spíš si určete vhodný čas pro společné chvíle, kdy jeden člen rodiny předčítá a ostatní mu naslouchají. „U nás se osvědčila třeba doba přípravy oběda. Děti mi čtou, aby mi vaření lépe šlo a rychleji utíkalo, a střídají se po stránkách. Já jim pak čtu zase po jídle, když mají „polední klid“. I slabší čtenáři se takhle rychle zlepší a společně vyslechnuté příběhy poslouží jako další téma pro rodinné debaty,“ dělí se o svou zkušenost Štěpánka Štrougalová.

Učení (ne)nápadně na očích

Chcete-li dětem pomoct, aby si některá fakta lépe zapamatovaly, zapomeňte na chvíli na dokonalý vzhled a design bytu a vše důležité rozvěste a vystavte na viditelných místech. Malé obrázky doplněné výraznými anglickými (nebo jinými aktuálními cizojazyčnými) názvy můžete s pomocí magnetů umístit na lednici, do chodby pověsit velkou mapu světa, vděčné jsou výukové plakáty všeho druhu – třeba se zvířecí nebo rostlinnou tématikou, anatomickým modelem lidské kostry, vlajkami všech zemí… A skvělá je samozřejmě tabule – stačí přetřít vhodnou desku tabulovou barvou a hned je připravený nový prostor pro zábavnou výuku.

Soutěžit nás baví

Vyplatí se obstarat si společenské hry, které budou bavit nejen děti, ale i dospělé. „Ale nemusíte hned kupovat drahé hry, děti si rády samy připraví krátký vědomostní text zaměřený třeba na zeměpisné nebo dějepisné údaje a pak prověřují rodičovské znalosti. A nás může těšit, že si přitom nenápadně procvičují vlastní vědomosti, utužují paměť a osvojují si nové informace. Děti také velmi baví všechny rébusy, křížovky, hádanky a kvízy. A víte, co je zajímavé? Že i v době složitých počítačových her si naše děti vždycky rády zahrají starou známou Lodní bitvu. Je to dobrý tip i na cesty – stačí čtverečkovaný papír a tužky,“ dává k dobru poslední „retro“ tip Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

Štěpánka Štrougalová je maminka 4 dětí a majitelka Baby Clubu Juklík, dětského centra, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiče. Štěpánku baví vše kolem dětí, a jak říká, jejich „přirozené výchovy“. Její další rady najdete na blog.juklik.cz