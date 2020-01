Výstava nabízí průřez Šigutovy tvorby z posledních let. Autor na této výstavě představuje své fotografie nejen z jemu blízkých Beskyd, ale také ze svých cest po Africe, Islandu a Evropě. Velkoformátové fotografie jednoho z nejznámějších regionálních fotografů budou ve Výstavní síni Albína Poláška k vidění do 14. února 2020. Výstava je prodejní.

Petr Šigut patří k známým regionálním osobnostem a svou tvorbou výrazně přispívá k propagaci krás Beskyd. Jeho záběr, je ale mnohem širší a tomu odpovídá také obsah frenštátské výstavy. Vedle krajiny Beskyd a přírodních krás z jiných částí světa jsou zde k vidění také portréty nebo reportážní fotografie. V úvodu vernisáže byly zmíněny, mimo několika mezinárodních ocenění, také velmi úspěšné vydavatelské počiny Petra Šiguta. A to hned dvojí vydání knih Beskydy (2009) a Kouzelné Beskydy (2016) i jeho aktuální práce na v pořadí třetí knize, která má být věnována Moravskoslezskému kraji.

"Víte, myslím si, že i když na této výstavě najdete poměrně hodně fotek ze světa, Španělska, Islandu, Mauretánie, Mali a dalších zemí, tak ty nejkrásnější a nejlepší snímky uděláte jen v místě, kde jste se narodili a odkud pocházíte. Nevím, jak to vysvětlit, ale myslím si, že nejvíc povedené jsou asi ty moje fotky z Beskyd, protože je za nimi něco osobního, hlubšího, co neumím přesně vyjádřit," popsal svůj pohled na výstavu Petr Šigut.

Součástí oficiální části programu vernisáže bylo také krásné vystoupení žáků ZUŠ Frenštát. Ti vystoupili za doprovodu svých pedagogů ve dvou hudebních vstupech. Jako první zahráli Sonatinu od Pála Jardányiho pro flétnu a klavír Michaela Lipková a Marcel Lipták. V druhém vstupu zazpívala publiku Natálie Olejníčková ústřední píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku a hudebně ji doprovodili na harfy Sandra Elly Juračáková, Karolína Anna Schindlerová a Andrea Bodečková a na příčnou flétnu Marcel Lipták.

Po ukončení oficiální části návštěvníci ještě dlouho po prohlédnutí výstavy setrvali v družném hovoru a pamětní kniha se zaplnila nadšenými vzkazy. Výstavu "Petr Šinut - Krajina a něco navíc" je možno navštívit ve Výstavní síni Albína Poláška v přízemí Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm každý všední den od 9 do 17 hodin, a to až do 14. února 2020.

Marian Žárský, MěKS Frenštát pod Radhoštěm