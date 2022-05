Na trase děti plnily úkoly u 12 pohádkových hlídek (např. čerti, vodníci, čarodějnice, červená Karkulka, princezna a princ Bajaja, víly, šmoulové, Rumcajs a Manka, Asterix a Obelix, Sněhurka, tři prasátka a 17 pohádkových úkolů na stromech).

Na šestém vítání ptačího zpěvu se podařilo okroužkovat šest ptáků pěti druhů

V cíli děti dostaly sladkou odměnu a malého Šmoulu, čekal na ně skákací hrad, Šermíři z Karviné a jejich vystoupení nebo ukázky ritiřských kostýmů a zbrojí.

Účast byla veliká: 465 dětí + rodiče + babičky a dědečkové, též naši kamarádi. Celkem přes 1300 účastníků.

Moc děkujeme všem za jejich účast a myšlenku udělat pěkné odpoledne spoluobčanům města Kopřivnice a okolí. Byla to fuška na všech frontách. O to více si uvědomujeme, jak to bylo náročné. Slovo "děkujeme" nestačí…

za Pionýr, z. s. - Pionýrskou skupinu Kopřivnice - B. Klimecká

