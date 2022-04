Armwrestling TJ Nový Jičín se v sobotu 16. dubna vydal na extraligovou soutež do 150 km vzdáleného Lanškrouna.Tentokrát jsme na soutež dojeli jen ve tříčlenné formaci, ale i tak jsme se postarali o senzaci a dovezli jsme 3 zlaté medaile. Nejvíce se o to zasloužila Monika Slováková.

Monika patří v historii Českého armwrestlingu k nejlepším pákařkám, má na kontě více než 10 titulů mistryně republiky a křížem krážem projela svět na velkých soutěží jako jsou mistrovství Evropy a světa. I z daleké Ameriky si dovezla stříbro a bronz s mistrovství světa. Posledních pár let Monika nesoutěžila a dalo se už říct, že pověsila páku na hřebíček. Ale kdepak, láska k tomuto sportu jí přivedla zpět a já jsem nesmírně rád, že Monča její návrat uskutečnila přímo v našem Novojičínském klubu.

Její přestup byl s oboustranným zájmem a Monika velmi rychle zapadla do našeho klubu, jako kdyby u nás už působila několik let. Těším se z toho, že její obrovské zkušenosti v páce by mohli přispět k většímu zájmu ženského pohlaví v našem regionu a její činnost v klubu bude vzorem pro Novojičínské děvčata.

Ale vraťme se k soutěži. Monika dokázala, že pořád patří k elitě v ženské páce a bez sebemenších problému došla až do finále, kde vyhrála dvě zlaté medaile na levou i pravou ruku.Na levou ruku, kterou mám odjakživa silnější, jsem také bez problému došel do finálového zápasu a tam jsem se setkal s Václavem Procházkou. Při startovním úchopu jsme sevřeli ruce a Václav dostal nepříjemnou křeč do ruky. A já vyhrál finále kontumačně. Moc mě tahle výhra netěšila,ale takový je sport.Na pravou ruku to bylo docela peklo. První dva zápasy jsem vyhrál, ale pak jsem se utkal s místním borcem Mirkem Fojtů, se kterým jsem svedl velmi dramatický, dlouhý a bolestivý souboj ve kterém to ani jeden z nás nechtěl vzdát. Nakonec jsem podlehl já, tímto jsme si sebrali sílu do dalších zápasů. Mirek se umístil na 3. místě a já na velmi nepopulárním 4. místě.

Třetí člen naší výpravy byl 17 letý chlapec z Ukrajiny, Kostia Popfalushi, který mě nesmírně zaujal svou houževnatostí a vůlí, přitom z něj vyzařuje skromnost a slušnost. V našem klubu absolvoval jen jeden tréning a já se nechal přemluvit a vzal ho na soutěž. Nikdy jsem tohle neudělal a šel jsem do velkého rizika. Ale pro nás byla odměna jeho radostný výraz a pro něho obrovský zážitek. Určitě každý pochopí proč jsem to udělal. Samozřejmě neměl šanci mezi profi juniory, ale nebál se a vyzařovat velkou bojovností. Od nás má velkou pochvalu a v našem klubu má dveře otevřené v trénování a dalším pokroku v tomto krásném sportu.

Následující soutěže:

7. - 14. Května: mistrovství Evropy Rumunsko(Bukurešť)

11. červen: mistrovství České rep. (Podivín)

25. červen: Pivobraní Nový Jičín(exhibice, soutěže)

16. červenec: Novojičínská Tlapa

Jaromír Bělunek

