„Patnáctičlenná porota rozhodla, že se vítězem stali vsetínští Dazed and Confused, kteří nám určitě ještě nepředvedli všechno a vzhledem ke svému mládí mají před sebou jistě solidní hudební kariéru. Druhé místo vybojovali brněnští startup a třetí putuje do stejného města zásluhou partičky The Desperate Mind,“ prozradil výsledky ředitel soutěže Marek Slonina. A úspěšní finalisté letošní Líhně rozhodně nelitovali svého úsilí – ceny, které pro ně pořadatelé zajistili, by je měly nejen stmelit jako kolektiv v rámci odpočinkových „bandbuildingů“, ale také pomoci v další kariéře.