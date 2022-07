Poté jsme zhlédli pozoruhodnou výstavu na které Jindřich Štreit zachytil lidi, jejich profesi a práci v šesti významných firmách v Bruntále.

Uznávaný fotograf řekl, že byl fascinován tím co zde viděl. Navštívil spoustu fabrik v zahraničí, v Japonsku, v Americe a to co viděl v Bruntále bylo neuvěřitelné. Že je zvláštní, že místní lidé o firmách mnohdy ani neví.

Tak popsal své dojmy sám autor. K výstavě byl vydán současně katalog. Myslím, že tento katalog by mohl pomoci, aby se o Bruntále mluvilo pozitivně uvedl Štreit.

Výstava bude přístupná do 30. září 2022.

Antonín Gerža

