Psí osudy: Seznamte se s Akim, kterému se život otočil o sto osmdesát stupňů

V tomto seriálu vám přinášíme osudy psích duší, které nalezly lásku a pochopení až poté, co si prožily své a často nehezké. Příběhy jednotlivých pejsků pro vás zpracovala Sylva Kaplanová, která je sama patronkou některých z nich. Příběh Akiho je symbolem toho, proč "to všechno" organizace Jménem psa, z.s. dělá. Proč pomáhá psům ze špatných podmínek do nového života. Stačí se podívat na fotky "před" a "po".

Aki si vyzkoušel roli psího modela. | Foto: Vojtěch Nekarda