Dino byl kříženec staforda kolem deseti let, když k nám do Jménem psa, z. s. přišel od zemřelého pána, který mu nevytvořil příliš šťastné životní podmínky. Dino kromě toho měl viditelný, ošklivě vypadající nádor pod ocasem, který mu ztěžoval život. Po nutných vyšetřeních bylo okamžitě rozhodnuto o operaci.

Dino k nám přišel začátkem listopadu, v době, kdy jsme byli na veterinární klinice takřka denně. Operace, hospitalizace. Klinikou v té době prošly Sindy a Dorka, které znáte z minulých dílů Psích osudů, mnozí jiní útulkoví psi potřebovali běžnou drobnou veterinární péči, do toho jsme přijali některé další, rovněž se zdravotními problémy. Velkou pomocí pro nás tehdy byla možnost výtěžku z dražby malovaných kamínků ve skupině Kamínky nejen pro ZOO na Facebooku. Během listopadu malovali ochotní lidé pro naše pejsky a takto vydělané peníze podpořily i Dina. Ještě jednou za to moc děkujeme. Nádor byl odoperován a Dino hleděl vstříc lepším zítřkům.

Veterinární vyšetření ovšem zároveň odhalila jiný problém. Dino neměl v pořádku játra, nastaly obavy, zda se rakovina časem neprojeví i tam. Zatím si vystačil s běžnou léčbou, která měla směrovat jeho játra k lepšímu, a prožíval příjemnější dny v péči náhradní rodiny - u Inky. Odsud hledal domov, odsud se šťastně smál po psím způsobu při odchodu z další kontroly na klinice. Najít domov nebylo snadné, kombinace "starší pes, staford a ne zcela zdráv" k hledání domova nepřispívá, přesto jsme však nepřestali věřit, že po čase stráveném v náhradní rodině zažije ještě i ten pravý domov, kde bude mít páníčky jen pro sebe jako psí jedináček či s nějakým chlupatým kámošem.

Dino po operaci.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Po půl roce se mu však udělalo víceméně náhle zle. Byl krátce hospitalizován a poté propuštěn do domácího ošetřování, aby dle možnosti trávil náročné chvíle raději ve známém rodinném prostředí. Bohužel jich už nemělo být mnoho. Nemoc skutečně zasáhla játra a Dino navždy usnul Ince v náručí. Ve svém prostředí, blízko osoby, kterou miloval.

Dinův příběh nakonec neskončil tak zle, jak by mohl, kdyby dožil v bývalém domově. Stačil ještě zažít hezčí život, a když opouštěl tento svět, nebyl sám a cítil lásku. Zároveň nás ale bolí, jak krátké toto období bylo. Chce se plakat, jestliže víme, že trvalo méně než desetinu Dinova života. Záchranáři cítí, že i to mělo smysl. Zároveň však něco uvnitř v nás křičí: Lidi, chovejte se k těm psům slušně. Vytáhněte hlavu z temných míst a zkuste se zamyslet, v čem ten pes žije. A jestli by to třeba nešlo líp.

Sylva Kaplanová

