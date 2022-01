Psí osudy: Seznamte se s psí sportovkyní Lusy a její paničkou Anetou

V tomto seriálu vám přinášíme osudy psích duší, které nalezly lásku a pochopení až poté, co si prožily své a často nehezké. Příběhy jednotlivých pejsků pro vás zpracovala Sylva Kaplanová, která je sama patronkou některých z nich. Příběh Lusy odpovídá úsloví "from zero to hero" - opuštěné štěňátko, které díky péči své paničky slaví úspěchy v psích sportech a i po psychické stránce překonalo samo sebe.

Fenka Lusy | Foto: Aneta Hejná