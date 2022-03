Někdy zvířecí záchranáři vyrážejí na pomoc lidem, kteří se dostali až na pomyslné životní dno. Jsou v těžké situaci, mnohdy na konci se silami. Někteří požádají o pomoc pro své chlupáče sami, za některé požádá někdo jiný, komu záleží na přátelích nebo upozorní na těžký život zvířete. Páníčci ocitnuvší se v těžké situaci reagují na záchranáře různě. Ti, kteří žádali o pomoc sami, jsou často vděční, jiní bývají i nepříjemní. Někteří si to na poslední chvíli rozmyslí, nejsou výjimkou ani agresivní reakce. Nikdy nelze dopředu předvídat, jaké to bude, jaká bude situace při převzetí psa. Je to tak různé, jak různí jsou lidé - a jak různé jsou osudy jejich psů.

Pro začátek jedné neutěšené životní situace se vraťme zpátky do doby před deseti lety. Páníček Regii byl mladý a v té době byl krásný jako filmový herec. Měl dobrou práci, auto, hezké oblečení, dbal o sebe a ženám se líbil. Těžko říct, čím prošel v následujících letech. Výsledek je ovšem takový, že propadl drogám a alkoholu. Měl však rozumný nápad požádat někoho o pomoc.

Regii je sluníčko.Zdroj: Jménem psa, z.s.

A právě od něj se Regii ocitla u nás (Jménem psa, z. s.). Zdalipak měla někdy štěňata s nějakým neznámým psím otcem? Co všechno prožila? Těžko říct a zjistit to nelze. Každopádně zůstávala prozatím déle v útulku. Mohlo za to to, že už nebyla malou chlupatou kuličkou, ale dospělým psem? Každý chce štěňátko, které, jak doufá, vychová k obrazu svému. O dospělého a mnohdy klidnějšího psa s patřičnými návyky nebývá takový zájem.

Trávit zimu v útulkovém kotci není nic moc, a tak jsme již v půlce října vyvěsili vám čtenářům Psích osudů již dobře známý plakátek s názvem Malí pejsci do zimy domů. Regii byla jediná "holka z plakátu" mezi dalšími pěti psími kluky menšího vzrůstu. Zatímco její klučičí kamarádi postupně odcházeli domů, ona stále čekala a vyhlížela nové páníčky přes mříže kotce i všude kolem na procházkách. Vánoce nakonec trávila v útulku, podobně jako někteří další psí kamarádi, na které se taky do té doby neusmálo štěstí. Ne že by neměla zájemce - ucházela se o ni třeba prima starší paní s domečkem. Jenže domácí kočka a Regiina akční, energická povaha - to by nešlo dohromady a snadno by mohlo dojít k neštěstí. Obě strany tedy rozumně zvážily, že by to nebyl dobrý nápad.

V únoru konečně polevily nejhorší mrazy a všichni jsme začali vyhlížet jaro. Paradoxně až nyní pomyslné ledy roztály také v životě Regii. Po delším čase, kdy se adopce jakoby zastavily, odjelo tenkrát během jednoho týdne do nových domovů hned několik pejsků, štěňátka i dospělí psi. Regii byla mezi nimi a jsme tomu moc rádi.

