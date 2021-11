Jednou se k nám do organizace Jménem psa, z. s. dostala prosba o nalezení nového domova pro roční fenku křížence jezevčíka. Roxy ztratila domov a dočasně se jí ujala paní, která je kočičí záchranářkou. To však je kámen úrazu, psalo se - Roxy je jinak moc milá, ale kočky naprosto nezvládá.

Přiložena byla tak nádherná a spokojená fotka s kočkou, že se tomu ani nechtělo věřit. To však byla jen světlá chvilka. Roxy její lovecké pudy velely dohnat a zakousnout - a to paní, která kočičky zachraňuje, samozřejmě nemohla riskovat.

Byl únor a vnitřní ubytování jsme měli plné. Dát ji do kotce? Vždyť by jí to zničilo, byla zvyklá na byt. A tak jsme rozjeli rovnou konkurz na nový domov. Dostali jsme pár tipů, kdo z okolí uvažuje o malém pejskovi a nemá jiná zvířata, ale jorkšír a čivava jsou zřejmě oblíbenější plemena. O temperamentní jezevčici nejdřív zájem nebyl.

Nakonec se našla rodina, která by si Roxy vzala. Jak spokojeně se obě s paní culí na první společné fotce před sídlem organizace. Roxy působila na pohled spíš stydlivě, ne jako torpédo. A nesmíme zapomenout na větu "budu ji mít místo miminka, děti už mám velké". Značka ideál.

Roxy se rychle zabydlela a ještě téhož dne zdravila z nového domova z postele, zachumlaná do růžové přikrývky. Dokonalé neviňátko. Postupně jsme se ale dovídali detaily z jejího řádění: dveře zničila za hodinu, naučila se (zřejmě od koček v bývalé dočasce) skákat na stůl a ze stolu dolů, nová panička jen trnula hrůzou. Na návštěvě se také nechovala zrovna vzorně.

Hrůzou jsme trnuli také - že se Roxy vrátí. Že nebude mít kam jít. Že nová rodina nenajde na její lumpárny dostatek sil. Ale světe div se, Roxy dodnes posílá fotky ze svého šťastného života v novém domově. Její rodina, a také například rodina Torka, kterého znáte z předchozích Psích osudů, jsou důkazem toho, že to stojí za to, i když je váš čtyřnohý miláček tak trochu Ničitel Conan a občas pod jeho drápky a zoubky něco nevydrží. Dejte šanci chlupatým lumpíkům, když vám je osud přihraje do cesty. Možná sem tam doma něco zlikvidují, ale ta psí láska stojí za to.

Sylva Kaplanová