Teův příběh začíná úplně neuvěřitelným způsobem. Žil mnoho měsíců opuštěně na louce, kde ho nejspíš někdo zanechal. Několik mladých žen ho chodilo krmit…a právě ty ho také 24. června 2021 navečer přivezly do organizace Jménem psa, z. s. Hodinu nato se do těch míst přihnalo tornádo. Co by bylo, kdyby tam zůstal o chvíli déle? Radši ani pomyslet.

"Tak vysmátý psí chlapeček tu snad ještě nebyl - to byla první slova, která ze mě vypadla," vzpomíná na Teův příjezd vedoucí organizace Inka Lihocká Nadymáčková. Teo byl kulhající kulička chlupů s příměsí osin a bláta, ale zároveň aktivní, pobíhající malé psí sluníčko. Nikoho by nenapadlo, jaká hrůza se může pod tím vším skrývat. Pravou zadní nožku měl zjevně slabší a i pouhým okem bylo vidět, že Teo musel v minulosti utrpět úraz pánve. Kdy? Nejspíš už je to déle…ale zas tak dlouho nejspíš ne. Vždyť mu byl asi jen rok a půl!

Teo si lebedí a už si ani nevzpomene na zlé zážitky.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Veterinární vyšetření bohužel potvrdilo starou zlomeninu pánve, deformaci stehenní kosti a některé další pohybové problémy. Musel se také dát do pořádku po výživové stránce. Dámám, které ho do útulku přivezly, patří velký dík. Jak by se asi jinak dával dohromady, sám na louce a bez doktora?

Další vyšetření však vedla k rozhodnutí, že se operovat nebude, protože by to zřejmě nemělo valný efekt. Teo si ovšem žádný handicap nepřipouštěl. Nevíme a ani se už nedovíme, co se stalo, ale musel mít za sebou obrovskou, dlouhotrvající bolest. Přesto ji úžasně zvládl a zůstal vysmátým psem, malým sedmikilovým štěstíčkem, které rozdává radost všude, kam přijde.

A aby toho všeho nebylo málo, na jedné z procházek si Teo zarazil osinu do oka. Rohovku měl poškozenou na půl centimetru, osina se zapíchla ne pod víčko, ale přímo do bulvy. I s tím si na veterinární klinice naštěstí uměli poradit.

Díky roztomilému fotogenickému vzhledu zdobila Teova fotka novoroční "péefka" organizace Jménem psa, z. s. a také plakátek k dobročinné vánoční aukci. Aukce měla mimo jiné přinést další finanční prostředky na operace psů se zdravotními problémy, kterých se na konci roku sešlo požehnaně. Výrazně pomohla i facebooková skupina Kamínky nejen pro ZOO, kde lidé draží pomalované kamínky pro dobrou věc. Moc děkujeme všem, kdo pro nás malovali a dražili. Jedním z příjemců bude i Teo - veterináři totiž objevili jeho varlata uložená nefyziologicky v dutině břišní. Bolestivé projevy naštěstí trvaly jen krátce a uklidnily se, uložení je ale nevhodné, takže do budoucna bude operace potřeba.

Teo zdravil z novoročního přání.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Tak jako u jiných pejsků, i u Tea jsme samozřejmě vyhlíželi nový domov. Dnes už je ale víceméně jasné, že se z náhradní rodiny stane rodina trvalá. Teo má zdravotní problémy, kvůli kterým by se rodina nacházela a vybírala nejspíš těžce, a také se z něj stal malý závisláček na náhradní paničce. Každý večer se spolu učí nezvracet po jídle. Když Teo zůstane po jídle v klidu na zemi a Inka ho hladí, pejsek nezvrací. Jsou to drobnosti, které ale posilují vztah mezi psem a člověkem - nádherný vztah, za který jsme vděční, že nám bylo dáno ho poznat.

Sylva Kaplanová, Inka Lihocká Nadymáčková

