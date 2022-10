Tento projekt jsme společně připravovali od roku 2018, naše vlastní spolupráce započala v únoru 2020, kdy jsme se všichni setkali v Odrách. Další pokračování projektu přerušila epidemie Covid 19. Již první setkání umožnilo navázání osobních kontaktů a přátelských vztahů, které k naší radosti vedly až k letošní cestě do Itálie, byť již bez finanční podpory projektu a EU.

Na první setkání se hodně vzpomínalo, bylo příjemné v daleké zemi poslouchat zážitky z Oder a slyšet názvy našich měst, která jsme společně navštívili (Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Praha) a bylo samozřejmě báječné poznat nová místa – partnerské Borgomanero, velké Milano, malá turistická městečka u jezer Orta San Giulio, Serra, Arona, i samotná jezera Orta a Lago Maggiore, krásný byl výlet do Alp, do Mottarone a večerní a noční cesty k jezerům.

Setkání bylo velmi intenzivní, jak to bývá, ranní budíček kolem půl sedmé, zpět na lůžko kolem půlnoci, jinak bychom celý program a výlety a cesty za poznáním nemohli stihnout. Zajímavá byla samotná škola, velký technický komplex, naprosto odlišný od naší rodinné oderské školy. Překvapivé bylo nahlédnout do stylu práce italských kolegů a sledovat vedení projektu, zatímco u nás přiložili ruce k dílu téměř všichni a vznikl velký nadšený tým, v násobně větší italské škole měli celé mezinárodní setkání na starosti pouze dva vyučující, a to překvapivě nikoliv vyučující cizích jazyků.

Komunikace tak byla zábavná pro všechny a dokazovala, že kdo se chce domluvit, ten cestu k porozumění najde. A to je vlastně i krásná podstata těchto projektů.

Pavla Hostašová

Pobyt v Itálii byl úžasný, prošli jsme si různá místa a města, jako například Borgomanero, noční Aronu a Miláno. Poznali jsme nové lidi jak z Německa, tak z Itálie. Itálie je pěkný stát a já doufám, že se tam někdy budu moct podívat znova. Důležité pro mě bylo, že jsem mohla celý týden mluvit anglicky, seznámila jsem se s děvčaty z Itálie, byly velmi přátelské a komunikativní, příjemné pro nás pro všechny bylo, že naše angličtina byla na stejné úrovni. Angličtinu bych chtěla studovat na vysoké škole, to jsem si přála již dříve a tento „anglický“ týden mi tento záměr potvrdil.

Petra Budišová, PL2

Pobyt v Itálii byl za mě moc pěkný. Poznali jsme spousty nových lidí a i míst. Já jsem třeba byla v Itálii úplně poprvé. No, jednou jsme tam omylem skončili na cestě do Chorvatska. Severní Itálie a okolí Milána je velmi charismatické. Borgomanero bylo také moc pěkné, i když občané tohoto města nesdílí naše pocity o tom, jak je tam kouzelně --hahah (asi jsme si jen zvykli na Ostravu). Italové jsou všichni moc přátelští a milí a velmi komunikativní. Opravdu od nových přátel- vrstevníků až k náhodným cizincům. V Miláně bylo také moc pěkně. Líbí se mi, že tam je spousty různých lidí. Velkoměsta pulzující jako mraveniště plné života jsou prostě něco jiného. Jídlo mají v Itálii dobré. Hlavně tedy pizzu (které jsme jedli hojně). Celkově nám (mně) to hodně dalo. Blíže poznat povahy lidí z jiných zemí, jak fungují vrstevníci v Čechách, Německu a v samotné Itálii. Snad se do Itálie podívám znova, a snad brzo uvidíme naše nové známé.

Crystal Sall, PL3

Výlet do Itálie, byla rozhodně obohacující zkušenost. Měly jsme možnost poznat nové lidi, ale také i kulturu. Skoro každý večer jsme chodívali, i s německými spolužáky na večeři do místních restaurací města Borgomanero, kde jsme také po dobu výletu byly ubytované. Partnerskou školu, která se nachází v tomtéž městě, jsme měly možnost ve středu navštívit. Ve škole nás čekala přednáška o ukončeném projektu Erasmus, na kterém pracovali naši spolužáci v minulých letech. Poté nám italští spolužáci udělali prohlídku školy. Avšak v italské škole jsme nestrávili celý týden. Stihli jsme se podívat na horu Mottarone, k jezeru Orta, prohlídli jsme si krásy města a také jsme se vlakem vydali do nedalekého Milána. Výlet jsme si opravdu užily a budeme na něj určitě ještě dlouho vzpomínat.

Nikol Dobešová, PL4

Během svého studia jsme dostala možnost vycestovat spolu se školou, díky projektu ERASMUS+ do zahraničí, v mém případě do Itálie. Na tento výlet jsem se velmi těšila a očekávala jsem, že se více „oťukám“ v angličtině a poznám novou kulturu, což se také stalo. Poznala jsem spoustu úžasných lidí a navštívila překrásná místa na severu Itálie. Také jsem poprvé letěla letadlem a to byl další velký zážitek. Měli jsme možnost ochutnat spoustu italských jídel, která nelze porovnat s jídlem u nás např. křupavé croissanty nebo pizzy. Program byl velice nabitý, během poměrně krátkého pobytu jsme navštívili mnoho památek a spoustu nádherných míst, o kterých jsem do té doby ani nevěděla. Díky tomu, že je naše škola v rámci projektu propojená i se školami v Německu a Itálii jsme měli možnost porovnat rozdíly v kultuře, i to jak se např. rozdílně stavíme k řešení problémů. Rozhodně jsme za tuto zkušenost ráda, jelikož se nyní cítím více sebevědomá a to nejen v angličtině. Ráda bych Italii navštívila znovu. Na závěr bych chtěla každému, kdo bude mít možnost v rámci podobného projektu někde vycestovat, rozhodně jděte do toho.

Elen Bonková, PL4

Itálie byla moc fajn, dalo mi to spoustu nových a užitečných zkušeností. Seznámili jsme se s novou krajinou, kulturou a lidmi. Nejvíc se mi líbil výlet k jezeru a na horu Mottarone. Spřátelili jsme se s Němci i Italy. S Němci se mi seznamovalo hůř, byli tišší než Italové ti naopak byli otevření, přátelští, hodně komunikativní a hned první den se snažili nás poznat a bavit se s námi. Hodně gestikulovali, zajímali se o nás a snažili se, abychom všemu rozuměli. Němci pro mě byli zdrženlivý opak, i když nakonec se také rozmluvili. Užili jsme si všichni krásný týden ve slunné Itálii a byla to nezapomenutelná zkušenost.

Veronika Kuličková, PL3

Jsem velmi vděčná, že díky programu Erasmus+ jsem se mohla potkat a seznámit s novými lidmi a to nejen z Itálie nebo Německa, ale i z naší školy. Z pedagogického hlediska jsem mohla vidět na vlastní oči, jak jsou rozlišné vztahy mezi žáky a učiteli v jiných zemích. Vztahy byly více uvolněné. Přišlo mi, že žáci nevnímali své učitele jako nadřazené autority a některé jejich chování by u nás mohlo být bráno i jako až drzé a nevhodné. Jedná z věcí, co mě velmi mile překvapila, bylo jak milí a extrovertní Italové byli na rozdíl od německých studentů, kteří byli více uzavření. I přesto se nám podařilo mezi nimi najít kamarády a udržet dobrou náladu po celou dobu zájezdu.

Tereza Glabasniová, PL4

