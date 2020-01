Parkování přímo v nemocnici je obtížné, i s průkazem ZTP. Proto jsem vždy parkovala u dolní brány, kde se většinou místo našlo. V listopadu loňského roku jsem šla do nemocnice na kontrolu k lékaři. U zavřené branky byl starý pán o berlích, opřený o plot a plakal, že jde na onkologii a k hlavní bráně nedojde. Nakonec jiný, ochotný řidič jej tam odvezl. A kolik takto nemocných musí denně obcházet skoro 900 metrů, když se o tomto opatření nedověděli!

Je mi 73 let, sama chodím o francouzských holích, takže vím, jak to je pro staré lidi obtížné. Myslím si, že toto opatření problém jako takový neřeší! Ležela jsem opakovaně na ortopedickém oddělení. Spodní branka se tehdy uzavírala v 18 hodin večer. Jak se začalo šeřit, začaly k plotu chodit nepřizpůsobivé osoby, přelézaly plot do zahrady a spaly na lavičkách, možná i jinde v areálu.

Takže i nyní, když se chtějí do areálu tyto osoby dostat, vždy si cestu najdou, třeba, jak Vaše fotografie ukazuje, i dírou v plotě! Nebo projdou přímo branou, protože ne každý je špinavý, ošuntělý. Může říci, že jde k lékaři. Možná by bylo opravdu na zvážení, zda nechat spodní branku otevřenou aspoň po dobu ordinačních hodin lékařů.

Vyjadřuji svůj názor a také i ostatních osob, které mají stejný problém!

Marie Lovasová, Studénka