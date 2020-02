Tyto dvě třídy nebyly vybrány náhodou, ale proto, že do nich chodí dvě z vítězek výtvarné a literární soutěže projektu Rozsviťme ČR 2019. Mezi 33 literárními pracemi získala 1. místo v literární soutěži v kategorii 2. stupeň ZŠ osmačka Tereza Jašková, současně získala i ocenění poroty ve výtvarné soutěži žáků druhého stupně ZŠ. Mezi 199 výtvarnými pracemi s motivem slunečnice zaujala porotu i Valerie Petrová z 9. C třídy.

Co bylo cílem interaktivní hodiny? S mottem „nikdy není brzy se naučit nové věci“ se děti a mladí lidé seznamují s příznaky roztroušené sklerózy, projevy a úskalím individuality projevů, informace, které jednou mohou mít zásadní význam.

Co to je, když se řekne roztroušená skleróza? Co to znamená, když má babička, maminka, tatínek nebo teta toto onemocnění? Když maminčina kamarádka je unavená a zakopává? A proč se nebát o všem mluvit. A pro ty starší? Přiblížit svět, který ovlivňuje nevyléčitelná nemoc a mění životní hodnoty, postoje i další směřování. Nebát se být otevřený…

Která informace žáky osmé třídy nejvíce překvapila?

- někdy je ten člověk úplně normální a jindy nemůže dělat nic

- roztroušená skleróza se může objevit třeba v 25 nebo v 29 letech

- lidé častěji zakopávají a brní jim různé části těla

- tato nemoc je i po 130 letech neléčitelná

- lidé jsou hodně unavení a nezvládají jednoduchou motoriku

- zaujalo mě, že jsme si mohli zkusit, jak to nemocní touto nemocí mají, že to vůbec není jednoduché.

Proč bychom o roztroušené skleróze měli vědět co nejvíce? Abychom ty lidi brali vážněji a mohli jim nějak pomoci, případně abychom si všímali příznaků nemoci na sobě nebo v našem okolí.

Blahopřejeme oběma oceněným žákyním a děkujeme ing. Kateřině Bémové za poučné přednášky.

Petr Ondryáš, ZŠ Tyršova 913