Že dílo frenštátského malíře má své obdivovatele, bylo vidět na opravdu nevídané návštěvnosti vernisáže. Před 17 hodinou výstavní síň ve frenštátském Domě kultury doslova praskala ve švech. Všichni hosté, kteří přišli, tak svou přítomností naplnili také příznačný název výstavy - Setkání.

Úvod vernisáže patřil poezii. V podání Petra Špačka, studenta frenštátského Gymnázia a SPŠEI, návštěvníci vyslechli báseň Jacquese Préverta Jak namalovat portrét ptáka. Pavlu Strnadlovi přišli zahrát také pedagogové a studenti Základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Skladbu Salut d´Amour za klavírního doprovodu Martiny Hanákové zahrála na housle Věra Špačková, za kterou následovalo se skladbou Le Rossignol kytarové duo Patricie Bartošová a Václav Šmahlík. Tento kulturní program ještě doplnilo Saxofonové trio ve složení Jiří Pokorný, Pavel Vojtek a Radek Čech, které zahrálo nejen před samotným zahájením, ale hrálo k poslechu také po slavnostním úvodu, kdy už návštěvníci měli možnost si vystavená díla prohlédnout.

Dílo Pavla Strnadla v podobě téměř osmi desítek obrazů se do těchto prostor vrací po osmi letech. Na výstavě s názvem Setkání představuje autor průřez svou tvorbou a návštěvníci se tak mohou prostřednictvím jeho díla "setkávat" s valašskou krajinou, portréty, kyticemi, barevnými abstrakcemi nebo figurálními kompozicemi. Do výtvarného života vstoupil Pavel Strnadel po studiích v Olomouci. Na jeho obrazech můžeme vidět jak městskou krajinu, tak imaginaci či romantizujícími prvky. Ve své tvorbě se věnuje také ilustraci, portrétní tvorbě či zátiší. V poslední době tvoří také koláže a barevné litografie, užívá kombinované techniky, smalt, olejomalbu, často v poloze abstraktní, expresivní a pocitové, u figurálních kompozic s výraznou stylizací. Pavel Strnadel hledá stále nové výzvy, témata, zpracování i materiály. Více se zamýšlí nad pomíjivostí času, který se snaží nějak uchopit a daný okamžik zachytit. Člověk a příroda proto mají v jeho dílech nezastupitelné místo. Sám Pavel Strnadel říká: "Rád se schovám do pohádky, ale před realitou neutíkám."

Výstava je v prostorách Výstavní síně Albína Poláška ve frenštátském Domě kultury přístupná každý všední den od 9 do 17 hodin až do 12. prosince 2019. Nová sezóna bude následně zahájena v lednu výstavou fotografií Petra Šiguta.

Zuzana Kalinová, MěKS Frenštát p. R.