Před necelým měsícem se Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České připojila do pomoci lidem z Ukrajiny. Pomoc jsme rozdělili do několika fází: prvotní představovala finanční sbírku, do které se zapojili studenti i zaměstnanci školy, druhá zahrnovala sbírku trvanlivých potravin a ošacení a třetí pak nabídku výuky českého jazyka pro ukrajinské ženy. A protože jsme škola, kde nám není cizí umění v jakékoli podobě, rozhodli jsme se zorganizovat koncert. Hezkým znamením bylo, že se tato myšlenka zrodila v hlavách třech kolegyní (autorek článku) současně. Účast přislíbili profesionální muzikanti z Oder a nejbližšího okolí, pedagogové z naší školy a pozvání přijali také žáci ze Základní školy Komenského, Pohořská a ZUŠ Odry.

Účastníci byli potvrzeni a my jsme přešli k samotné organizaci koncertu. Je zapotřebí upozornit, že na přípravu koncertu, jednání s vystupujícími, zajištění zvukaře, osvětlení, výrobu plakátů (děkujeme panu Mgr. Pavlu Kozubíkovi), propagaci (děkujeme Mgr. Aleně Zemanové), nachystání zázemí, občerstvení, odvezení nástrojů a jiné potřebné techniky, jsme měli pouze pár dní. A protože se nám dostalo cti, že náš koncert bude živě vysílat televize NOE, přibylo nám pár starostí a telefonů navíc. Nedali jsme se a zvýšili tempo na plné obrátky. Veškeré plánování a organizování probíhalo souběžně s vyučováním a o to to bylo náročnější. Do průvodního slova jsme zakomponovali upozornění na probíhající finanční sbírku, upravili jsme program koncertu, aby byl dramaturgicky vhodný i pro televizního diváka a vyhlíželi jsme středu šestnáctého března.

Chcete zvládat dobře anglické "th"? Více než učitel zmůže rodilý mluvčí

Při vstupu do kostela všechny posluchače koncertu zaujalo osvětlení, které bylo laděno do modro-žluta. Tím prostor kostela získal jinou atmosféru. Kostel byl zcela naplněný a potěšilo nás, že se dostavili i ukrajinští uprchlíci, kteří pobývají v Odrách a nejbližším okolí. Přeci jenom hrát pro někoho, o kom víte, že má za sebou těžké časy, je o to emotivnější. Byli jsme rádi, že byli přítomni ti, kterým byl náš koncert určený především.

Celý koncert krásnou myšlenkou o moci zahájil otec Petr Kuník, hned po jeho slovu se rozezněly varhany Martina Jakubíka, který ve skladbě Denise Bédarda Variations sur „Christus Vincit“ využil snad všechny rejstříky nástroje. Poté následovalo přivítání, sdílení silných příběhů a poděkování oderským pomocníkům a firmám od pana starosty Ing. Libora Helise. Dále se posluchačům představil pedagog naší školy Pavel Dubec se známou skladbou Ave Maria. Johanna Sebastiana Bacha a Charlese Gounoda.

Naše vlast a spousta žijících obyvatel si stále živě pamatuje nápadně podobnou situaci, když k nám vtrhly ruské tanky a snažily se ovládnout území naší země pomocí síly. S obdobím vzdoru je spojena také píseň Modlitba pro Martu, kterou zpívala Marta Kubišová a která se stala doslova symbolem sametové revoluce. Tuto skladbu si také vybrala Pavla Baráková a připojila další píseň zmiňované zpěvačky Nechte zvony znít. Hudební doprovod zajistili František Panáček, Alena Jestřebská a David Cindler. Právě tato čtveřice muzikantů spolu nehrála poprvé, ale můžete je znát pod názvem seskupení Pavla Baráková with Soul & Pepper.

OBRAZEM: Podběl a větve čekající na lístečky. Jaro v přírodě objektivem čtenářky

Velký úspěch zaznamenali i žáci ZŠ Komenského David a Filip Ferencovi s písní Me kop ani geljom. Úsměv na rtech vykouzlili i další vystupující mezi ně řadíme školní kapelu Crazy Daisy pod vedením Davida Cindlera nebo absolventku naší školy a účastnici SuperStar Adélu Schlesingerovou. Zazpívala píseň současné zpěvačky Kateřiny Marie Tiché, ale taky píseň Časy se mění, s niž jsme se vrátili do již zmiňovaných krizových let. Do pomyslné mozaiky vystupujících přispěl i Dětský pěvecký sbor a školní orchestr ZUŠ Odry pod vedením pana ředitele Ing. Radka Zajace. Žáci vystoupili s kouzelným vystoupením Bylinky. Celý večer byl ozvláštněn i lidovými nástroji. Na cimbál zahrála budoucí studentka konzervatoře Zuzana Máchová, doprovázena svým pedagogem Markem Čípem. Trio doplnil svým zpěvem Mikuláš Krumpolec. Poslední část koncertu byla zahájena emotivní skladbou Antonína Dvořáka Largo z Novosvětské symfonie. Sametové tóny anglického rohu, se kterým se mnozí posluchači nesetkávají často, zazněly v podání naší pedagožky Aleny Jestřebské za klavírního doprovodu Františka Panáčka. Po závěrečných a děkovných slovech paní ředitelky Ing. Pavly Hostašové se chopil pomyslného dirigentského žezla Boris Nykl a spolu se školním pěveckým sborem Datio zakončili tento Benefiční koncert čtyřmi písněmi. Na klavír doprovázela Jana Bezděková a na hoboj Alena Jestřebská.

Na samotný závěr pak zazněla ukrajinská hymna.

Koncertem jsme chtěli vyjádřit svůj postoj, ale především pomoci našim ukrajinským sousedům v nelehké životní situaci. Vážíme si všech posluchačů i televizních diváků, že se rozhodli být u této události s námi. Koncert se shledal s velkým ohlasem a obdivem, že i v menším městě, jako jsou Odry, se dokázali muzikanti a zástupci oderských škol semknout a uskutečnit událost nemalých rozměrů. Děkujeme za důvěru televizi NOE, která celý koncert živě přenášela a zajistila ve spolupráci s Charitou ČR transparentní účet. Na tento čet během koncertu dorazilo 33 600 Kč, další dary jsou ale ještě na cestě. V kostele během koncertu bylo darováno 46 573 Kč. Moc děkujeme všem dárcům a rádi předáváme na transparentní účet Města Odry.

Kam na výlet? V Lačnově naleznete nejen šafrán, ale také krásné skály k lezení

Velký podíl na atmosféře, co se osvětlení a ozvučení týče, měli pánové z AudioTeam.cz Ing. Matěj Korytář, Daniel Maleňák, Václav Mik a osvětlovač Jan Olšina.

Koncertem profesionálním způsobem provázela naše kolegyně Lucie Kajzarová, která ihned po ukončení koncertu pokračovala se školní schólou v přímém přenosu TV NOE a v pořadu Modlitba za mír a Adorace a přispěla spolu se studenty k večernímu ztišení, které nechávalo dále doznít krásu a sílu koncertu. Velké poděkování za velké vypětí patří všem kolegům školy, kteří dokázali v mimořádně krátkém čase spojit síly pro dobrou věc a pomoci nejen na místech ozářených reflektory, ale také v zákulisí. Opět jsme společně zažívali zvláštní pocit velkého tlaku a stresu a současně velké radosti ze vzájemné blízkosti, podpory a pomoci.

Mgr. Alena Jestřebská, Mgr. Lucie Kajzarová, Ing. Pavla Hostašová

Psí osudy: Seznamte se s Dinem, který našel v závěru života lásku a péči

RETRO FOTBAL: Škvára, hadrové kopačky a meruna. S námi můžete vzpomínat