Školáci z Frenštátu: Už víme, jak se opravují letadla…

Ve čtvrtek 12. května 2022 zavítalo 30 žáků sedmých a osmých tříd ZŠ Tyršova 913 z Frenštátu pod Radhoštěm na exkurzi do společnosti JOB AIR Technik a. s. v Mošnově. Tato firma se zabývá údržbou a opravami letecké techniky, především dopravních letadel typu Airbus a Boeing. Žáci měli možnost se podívat do dvou hangárů, kde se momentálně pracuje na několika letadlech současně. Měli tak jedinečnou příležitost vidět zblízka dopravní letadla Airbus a Boeing v „rozpracovaném“ stavu a poznat proces údržby letadel. Dozvěděli se, proč a jak se údržba letadel provádí, měli možnost nahlédnout do opravovaného letadla a kabiny pilota.

Už víme, jak se opravují letadla… | Foto: Petr Ondryáš