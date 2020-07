Střelecky se zaskvěl především náš Josef Burget, autor čtyř branek, který v posledním utkání vstřelil domácím dvě branky. Načasovanou formu měl i důležitý článek v týmu, a to gólman Aleš Demel, který svými fantastickými zákroky soupeřům nadělal mnoho vrásek a dalších šedin.

V zápase se Skotnicí nás ještě trošku trápila nesehranost týmu, hlavně v prvním poločase, kdy to malinko skřípalo v obraně a hlavně v útočné řadě. Z prvního poločasu stojí za zmínku jen střela Mirka Krumpolce, která přesně zapadla k tyči a rozvlnila sít soupeře. Ve druhém poločase byli naši hráči aktivnějším týmem a převahu potvrdili góly Pepíka Burgeta a Romana Sopucha, která byla jako z Ligy mistrů.

Ve druhém zápase naši páni remizovali 2:2 s Bartošovicemi, když se o góly postarali opět Burget a Čapka, i když jsme měli asi pět tutovek. Bohužel se v tomto utkání ke konci zápasu zranil Radek Hanzelka a turnaj tak pro něj skončil.

V posledním zápase se tak hrálo s domácími Větřkovicemi o prvenství v turnaji. V prvním poločase se naše družstvo dostalo do vedení zásluhou Pepíka Burgeta, který zužitkoval finální přihrávku od Jardy Čapky a chladnokrevně zavěsil pod padajícího gólmana domácích. Od začátku jsme drželi otěže pevně v rukách, soupeř sice dokázal vyrovnat na 1:1, ale ani to nás nezastavilo. Do jednobrankového vedení nás poslal po individuálním průniku a prostřelení gólmana do té doby nevýrazný útočník Tomšík, který při oslavě branky tradičně zamířil k rohovému praporku. Závěrečnou tečku ke konci utkání zařídil opět náš nejlepší střelec Burget, který zpečetil naše vítězství na konečných 3:1. Chlapi odehráli asi nejdůležitější zápas dne a zaslouženě vyhráli. Při několika vyložených šancích soupeře v závěru nás opět podržel brankář Aleš Demel.

Turnaj se nám celkově povedl, hráli jsme krásný fotbal v dobrém počasí, prostě paráda a tým FC Libhošť si tak mohl po zásluze opět odvézt putovní pohár.

„Všem pořadatelům a týmům děkujeme za perfektní turnaj. Děkujeme za vrácení putovního poháru k nám do Libhoště. Příští rok se turnaj opět uskuteční u nás v Libhošti, a to v sobotu 3. července 2021 a už teď se na vás moc těšíme,“ řekl po převzetí putovního poháru kapitán staré gardy a předseda FC Libhošť Vlastimil Krumpoch.

Zbyněk Tomšík

NAŠE VÝSLEDKY

FC LIBHOŠŤ- FK SKOTNICE 3:1 (1:0)

Branky: 1x Krumpolc M., Burget J., Sopuch R.

FC LIBHOŠŤ - TJ SOKOL BARTOŠOVICE 2:2 (1:2)

Branky: 1x Burget J. a Čapka J.

FC LIBHOŠŤ - TJ DUBINA VĚTŘKOVICE 3:1 (1:1)

Branky: 2x Burget J. a Tomšík Z.

Za vítězné mužstvo FC Libhošť nastoupili tito hráči:

Zdroj: Aarchiv FC Libhošť

Horní řada zleva: Tomšík Zbyněk, Hanzelka Radek, Havel Dalibor, Gavenda Karel, Frňka Ivan, Sopuch Roman, Skalík Martin, Svoboda Radim, Karas Miroslav, Hasalík Petr, Krumpoch Jaroslav - trenér

Dolní řada: Hanzelka Tomáš, Burget Josef, Blažek Libor, Horvath Vilém, Demel Aleš – brankář, Krumpoch Vlastimil - kapitán, Krumpolc Miroslav, Eckelsberger Pavel a Čapka Jaroslav, chybí Kukol Vlastimil

Pořadí:

1. FC Libhošť

2. TJ Sokol Bartošovice

3. FK Skotnice

4. TJ Dubina Větřkovice

Nejlepším střelcem turnaje se stal Škopek Libor (autor 5 branek) z TJ Sokol Bartošovice a nejlepším brankářem byl zaslouženě vyhlášen Demel Aleš z FC Libhošť, který v každém utkání vychytal vyložené šance soupeřů. Nejlepším a nejužitečnějším hráčem byl vyhlášení vždy za jednotlivé týmy jeden hráč, kdy za FC Libhošť titul získal Hanzelka Tomáš.

Vítězové v posledních pěti letech

2016 - FC Libhošť

2017 - TJ Dubina Větřkovice

2018 - FC Libhošť

2019 - FK Skotnice

2020 - FC Libhošť