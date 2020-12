Historický vývoj Frenštátu byl po stovky let přirozený, postupný, v podstatě bez příliš rychlých změn v jeho podobě. Ještě před padesáti lety byl plný malebných uliček, romantických tichých zákoutí, domů pamatujících celé generace. V sedmdesátých letech minulého století se to ale změnilo.

Aby mohly být realizovány rozsáhlé stavební projekty, mnoho míst dýchajících historií muselo uvolnit svůj prostor. V letech 1972 - 75 proběhly demolice a následně nová zástavba. Frenštát se změnil skokově. Starý Frenštát, tedy Frenštát před touto velkou změnou, nenávratně zmizel - ale nezmizel úplně beze stop.

Starý Frenštát a okolí

ve fotografiích a obrazech

Výstavní síň

Albína Poláška / Dům kultury Frenštát pod Radhoštěm

7. - 15. prosince 2020

4. - 29. ledna 2021

po - pá 9 - 16 hodin

(středa zavřeno)

Jiřího Horu, fotografa, a Františka Konvičku, malíře, nezávisle na sobě napadlo, že by stálo za to starý Frenštát zachytit, než nadobro zmizí. Zachytit pro pamětníky, aby si mohli zavzpomínat, ale i pro ty mladší, které by třeba mohlo zajímat, jak jejich město dříve vypadalo.

Později se oba umělci poznali, dokonce i uvažovali o společné výstavě, ale jejich záměr se jim uskutečnit nepodařilo. Dnes už řadu let nejsou mezi námi, myšlenka společné výstavy byla ale natolik silná, že se nakonec přece jen prosadila.

Výstavní síň Albína Poláška, která je umístěna v prostorách frenštátského Domu kultury nabízí během roku svým návštěvníkům různé typy výstav. Od fotografií, přes obrazy až po velké interaktivní výstavy pro rodiny s dětmi. V letošním roce bylo naplánováno celkem sedm výstav.

Bohužel v souvislostí s vládními nařízeními se podařilo uskutečnit pouze tři z nich. Tou poslední byla právě výstava Starý Frenštát a okolí ve fotografiích a obrazech.

Společně s autory této výstavy panem Daliborem Konvičkou a Jiřím Horou jsme doufali, že provoz galerií a muzeí bude moci být ještě v tomto roce obnoven a proto jsme se rozhodli tuto úžasnou výstavu, která původně skončila v měsíci říjnu, ještě prodloužit.

Aktuální informace jsou uveřejněny na stránkách Domu kultury www.kulturafrenstat.cz a na sociálních sítích Městského kulturního střediska.

Zuzana Kalinová

Městské kulturní středisko

Frenštát pod Radhoštěm