O zimním turnaji mladých judistů ve Vsetíně nám napsal trenér judistů Štramberka Josef Štábl. Za jeho příspěvrek mu děkujeme.

Turnaj ve Vsetíně. | Foto: Judo Štramberk

Zimního turnaje mladých judistů ve Vsetíně, jež se konal 27. ledna, se zúčastnilo 96 závodníků z 13 oddílů Moravy. Taky ze Štramberka zde nastoupili 4 závodníci a prvním, kdo začal tažení za medailemi byl Viktor Kubját do 26 kg (U10). Nevedl si špatně, ale o finále ho připravil favorizovaný Najser z Opavy. Bronzovou medaili už si ale nenechal ujít a ze zápasu s Remeněm z Hluku odešel, jako vítěz. Další zasáhl do bojů Martin Školař do 28 kg (U10). Prohrál se Šukalem z Hranic. Přes opravy se dostal taky do malého finále, kde porazil Kotočka z Hulína a byl z toho další bronz. Méně se dařilo Tobiasi Šlachtovi ( do 30, U10) a Elle Ptáčkové (do 27, U 12). Ti zůstali těsně „pod bednou“.

