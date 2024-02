A máme tady příspěvek od naší čtenářky Anny Zrubkové ze světa sportu. Děkujeme.

Mladí úspěšní zápasníci Tiché. | Foto: Anna Zrubková

V sobotu 3. února 2024 se sportovní hala v Ostravě stala dějištěm vrcholné události v českém řecko-římském zápase, konalo se zde Mistrovství České republiky.

Tato soutěž přilákala logicky zápasníky z celé republiky, kteří se utkali ve věkových kategoriích U13 a U17.

Zápas Tichá reprezentovali 3 závodníci pod vedením trenérů Petra Bordovského a Ladislava Svobody. A v kategorii U13 se tým Tiché mohl pyšnit neuvěřitelným úspěchem!

Damián Večeřa ve váhové kategorii do 47 kg dosáhl nejvyššího umístění, čímž si připsal titul mistra České republiky. Stejný úspěch zaznamenal ve váhové kategorii do 39 kg i Samuel Srněnský a Lukáš Zrubek v kategorii do 35 kg přidal stříbrnou pozici, takže si zopakoval titul českého vicemistra z loňského roku.

Pracovníci a přátelé klubu z Tiché gratulují všem zápasníkům a trenérům ke skvělému úspěchu a perfektní reprezentaci klubu na Mistrovství České republiky v řecko-římském zápase.

Anna Zrubková