Mnohdy si už nikdo nepamatuje, co tam kdysi fungovalo, jak to tam vypadalo. Tenhle dům byl, řekla bych, vzácná výjimka. Uvnitř zůstala spousta věcí k přečtení i vyfocení což bych na tak frekventovaném místě nečekala.

To nejzajímavější má už jistě někdo doma, ale stále tam zůstala spousta věcí. Obchod fungoval jako trafika a prodejna drobné kosmetiky.

Opuštěný je cca 12 let. Co za tím stojí? Řekla bych, že majitelé našli lukrativnější místo k podnikání nebo za to může žalostný stav budovy.

Ať je to jak chce tak jsem ráda, že jsem mohla nakouknout do jednoho z těch ušmudlaných řadových domků.

