Rok 2009, a tehdy ještě pod názvem Beskydské informační centrum Frýdek-Místek vydává svého prvního tištěného průvodce na Lysou horu. O deset let později vysílá do světa Turistické informační centrum Frýdek≈Místek jeho upgradované vydání, které získává v letošním ročníku prestižní přehlídky turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG třetí místo v kategorii Mapy měst a regionů.

Mapa Lysé hory získala ocenění v soutěži Turistpropag | Foto: Lucie Talavašková

Již od prvního vydání byl tento propagační materiál turisty velmi žádán. „Udělali jsme v průběhu let několik dotisků, ale v loňském roce jsme po analýze změnili vzhled z kapesní brožury formátu DL na mapu. Ptali jsme se návštěvníků našich informačních center, na veletrzích, turistů, jak by si představovali pro ně ideálního průvodce, pokud by chtěli vydat na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Díky tomuto průzkumu vznikla mapa, která obsahuje 19 různých tras, jak se dostat na Lysou horu,“ vysvětluje změnu ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná.