Naší starší žáci odehráli všechny zápasy na hale ve Stupavě. V základní skupině "A" jsme narazili na soupeře HK Baník Most, HC Tatran Stupava a KH ISSM Kopřivnice. První hrací den jsme se utkaly hnedka z prvním jmenovaným HC Baník Most. Věděli jsme že to bude nelehký soupeř, v tomto utkání se nám podařilo velice dobře bránit a kombinační hrou se nám podařilo vyhrát nad nelehkým soupeřem.

HC Nový Jičín - HK Baník Most 18:14 (11:8). Ještě ten den v podvečerních hodinách jsme narazili na jedno z adeptů na medaili domácí HC Tatran Stupava. V bouřlivé atmosféře a špatné koncentraci našich hráčů, nám domácí družstvo dělalo problém a nedokázali jsme je dobře bránit. Zaslouženě patřilo vítězství domácím. HC Nový Jičín - HC Tatran Stupava 12:20 (4:10).

Druhý den náš čekal poslední soupeř v naší skupině a to KH ISSM Kopřivnice, věděli jsme z naší MSL ligy že to je vždycky boj, jelikož to bylo hnedka první utkání dne dalo se čekat upně všechno. Nakonec se nám to podařilo lépe a z přehledem jsme vyhráli. HC Nový Jičín - KH ISSM Kopřivnice 18:12 (10:6).

Jelikož jsme skončili na druhém místě následovalo play-off. To jsme narazili na nejobávanějšího soupeře z druhé skupiny a to RHC KARVINÁ. Věděli jsme že musíme nabrat veškeré síly a podat nadstandartní výkon aby jsme postoupili do semifinále. Byl by to náš sen a velký úspěch kdyby jsme postoupili takhle daleko na tak prestižním turnaji.

Podařilo se, v tomto utkání se všechno dařilo, kluci podali nadstandartní výkon, zejména brankář JIŘÍ KARAS, který excelentně chytal jednu střelu za druhou. Proto jsme si vytvořili velice dobrý náskok a v poločase jsme vedli o tři branky. Dotáhnout do konce to bylo ale težší, ale povedlo se a nakonec jsme postoupili do semifinále HC Nový Jičín - RHC Karviná 12:11 (7:4). Tento den nás čekalo i tohle utkání semifinále, to po bojích vybojovalo rakouské družstvo FIVERS WAT Margareten, jenže nevěděli jsme že jsme narazili na budoucího vítěze.

Rakouský celek byl ve všem lepší také naši hráči byly hodně unaveni po čtvrtfinálovém boji, dali jsme proto příležitost všem hráčům ať nasbírají zkušenosti. HC Nový Jičín - FIVERS WAT Margareten 7:17 (3:9).

Poslední dne nás čekal důležitý krok pro medaili. Čekal nám v této cestě za vítězstvím domácí celek HC Tatran Stupava. Museli jsme zopakovat stejný výkon jako proti RHC Karviná jenže se to nepodařilo. V prvním poločase kluci drželi pokyny, ty co jsme si řekli před zápasem a taky jsme velice dobře potrápili domácí celek. V druhém poločase jenže došli síly a proto jsme prohráli velkým rozdílem. HC Nový Jičín - HC Tatran Stupava 8:19 (6:8)

Kluci se neměli za co stydět ba naopak předvedly nelepší výkony v této sezóně a jednoho dne se té medaile dočkají. Také patří velké díky organizátorům za super turnaj a už se těšíme na další ročník.

Konečné pořadí:

1) FIVERS WAT Margareten

2) TJ Sokol Ostrava

3) HC Tatran Stupava

4) HC Nový Jičín

5) HK FCC Město Lovosice

6) SKP Frýdek-Místek

7) RHC Karviná

8) MŠK Kysucké Nové Mesto

9) SKKP Handball Brno

10) SK Kuřím

11) HK Baník Most

12) TJ Sokol Úvaly

13) HBC Olomouc

14) THA Martin

15) TJ Sokol Centrum Haná

16) KH ISSM Kopřivnice