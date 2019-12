Malý sál frenštátského Domu kultury se letos už po sedmé hned dvakrát zaplnil svátečně oblečenými dětmi i dospělými, kteří přišli na nedělní divadelní představení. Divadlo KK, které tomuto frenštátskému publiku už v první sezóně představilo pohádku O Smolíčkovi, tentokrát přivezlo známé příběhy O pejskovi a kočičce v dramatizaci Jiřího Žáka. Bylo vidět, že příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale se kterou se nedají zašít kalhoty nebo o panence, která tence plakala, děti stále znají. Když šel zlý hladový pes sežrat ten výborný dort, co pejsek s kočičkou upekli, tak děti z plných sil volaly: „Pozóóór, pejsku a kočičko. Dort!" Pohádka byla plná veselých písniček a jednu z nich o tom, že přestože jsou pejsek i kočička každý jiný, tak spolu můžou kamarádit a mít se dobře, si společně s hlavními protagonisty Kamilem Koulou a Terezou Slánskou, na pódiu zazpívaly a zatancovaly téměř všechny děti.

Nedělní pohádky připravuje už třetím rokem městské kulturní středisko Ve spolupráci s odborem sociálních věcí ve Frenštátě pod Radhoštěm. V duchu hesla „To je super novina, jdeme celá rodina“ proběhlo během roku 2019 v malém sále frenštátského Domu kultury celkem sedm nedělních představení. Čtyři pohádky a tři hravé koncerty, které si v tomto roce užívalo také nově v podobě abonmá 62 předplatitelů, pro které pořadatelé v rámci předplatného připravují několik zajímavých benefitů.

Čtvrtou pohádkovou sezónu zahájí představení autorského divadélka Ententýky už v neděli 5. ledna 2020. Děti se mohou těšit na další z příběhů Veverky Terky a myšky Klárky, které se vydají za novým dobrodružstvím. Co tak hledat draka? A co dělat když draka bolí zub? To se dozvíte když společně s dětmi přijdete. Představení je opět naplánováno hned dvakrát o to ve 13.30 a 15.30 hodin. Vstupenky na pohádku, která se uskuteční ve 13.30 hodin jsou už nyní k zakoupení ve frenštátském Turistickém informačním centru. Zároveň si na stejném místě mohou zájemci zakoupit předplatné na celou pohádkovou sezónu 2020. Těšíme se na vás!

Zuzana Kalinová, MěKS Frenštát p. R.