„Je žádoucí preventivně posilovat imunitní systém pomocí vyváženého jídelníčku a při již vzniklém onemocnění se stravovat stejně jako při chřipce,“ sdělila hned na úvod Kateřina Pelíšková, DiS., nutriční terapeutka Podhorské nemocnice, s tím, že základem je kvalitní pitný režim tvořený obyčejnou a přírodní minerální vodou. Při propuknutí nemoci pak nastává také ideální čas pro bylinkové čaje - s šalvějí, mátou, meduňkou či zázvorem.

Zázvor by přitom neměl chybět v žádné domácnosti, protože má mimořádně pozitivní účinky. „Zázvor je pomyslným antivirovým králem. Pořiďte si jej do zásoby a uchovávejte v ledničce. Čerstvý oddenek zázvoru můžete cucat při bolestech v krku, nastrouhaný a uvařený pijte jako čaj,“ radí Kateřina Pelíšková. Obdobně je to s česnekem, který je výborným přírodním antibiotikem. Stimuluje pocení, podporuje čištění dýchacích cest, zlepšuje odkašlávání. „Tepelnou úpravou však ztrácí svou účinnost,“ upozorňuje nutriční terapeutka.

Jednou z látek podporující imunitu je také zinek, jehož bohatým zdrojem je například hovězí maso. Není-li maso vůbec součástí jídelníčku strávníka, terapeutka doporučuje sušené (a namočené) meruňky, dýňová či slunečnicová semínka nebo ořechy. Naopak funkci imunitního systému velice snižuje alkohol.

V uplynulých týdnech se značně krátila doba, kterou lidé tráví venku, přitom právě slunce má blahodárný účinek na organismus člověka. Většina populace má například stálý nedostatek vitaminu D, jehož nejvýznamnějším a nejpřirozenějším zdrojem je ale právě sluneční záření. Na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře provádí vyšetření hladiny vitamínu D laboratoř Podhorské nemocnice. „Mléko a mléčné produkty zásobují tělo nezbytným vitaminem D, který pomáhá také tělu zbavit se případné infekce. Mléčné výrobky jsou navíc zásobárnou probiotik, která vyladí střeva do rovnováhy, a pomohou tak imunitnímu systému lépe bojovat proti infekci,“ uvedla Kateřina Pelíšková s tím, že nesmíme zapomínat ani na ostatní vitamíny. Vitamín C je mnohem lepší do těla dodat prostřednictvím čerstvého ovoce než džusů, které jsou mnohdy plné cukru.

V prevenci by v jídelníčku nemělo chybět samozřejmě ani ovoce a zelenina nejlépe v podobě mixovaného nápoje smoothie se špetkou kurkumy. „Přirozeně protivirový účinek mají kapky z grapefruitových jader. Stačí nakapat pár kapek do vody a vypít. Kapky rovněž poslouží jako éterický olej s dezinfekčním účinkem do aromalampy a nakapané na hadřík či papírový

kapesníček nebo houbičku se dají použít k dezinfekci míst, kterých se dotýkáte. Pár jich nakapejte také na svůj kartáček na zuby,“ radí dále specialistka z Podhorské nemocnice a uzavírá sérii rad tím, že vyvážená strava je jen jednou částí správné životosprávy a pro posílení a udržení zdraví je neméně důležitý odpočinek, spánek, tělesná i duševní aktivita a v současné epidemiologické situaci také dodržování hygienických opatření.

Lucie Drahošová