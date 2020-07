První letošní komentovaná prohlídka Frýdku-Místku v rámci Dnů s průvodcem, které pořádá Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, ponese název Babylon Místek.

30. léta a tehdejší černá kronika. Taková bude první komentovaná prohlídka Frýdku-Místku v tomto roce | Foto: Lucie Talavašková

Díky ní budou mít zájemci v sobotu 11. července 2020 možnost se přenést do 30. let minulého století, nahlédnout do tehdejší černé kroniky a podívat se na odvrácenou stranu jindy poklidného moravského městečka.