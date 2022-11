V ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě žijí laskavci. Svou laskavost dokázali skutky

Výzva Nadace Lilie a Karla Janečkových, jejímž cílem je motivovat děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe, vznikla při příležitosti Mezinárodního dne laskavosti, který je vyhlášen na 13. listopadu.

Žáci 7. A, 8. A a 8. C ZŠ Tyršova 913 zaregistrovali na stránkách jsemlaskavec.cz svůj tým a rozhodli se věnovat obyvatelům Pečovatelského domu ve Frenštátě p. R. motivační dopisy s anekdotami a přáními. | Foto: Lenka R. Pustějovská

Laskavost jako lidskou vlastnost a dovednost lze kultivovat, rozvíjet a učit se ji zapojovat do každodenního života. Jak kdysi řekl bajkář Ezop, ani ten nejmenší projev laskavosti není nikdy zbytečný. Proto se žáci 7. A, 8. A a 8. C ZŠ Tyršova 913 zaregistrovali na stránkách jsemlaskavec.cz svůj tým (Šikuly, Ufoni a Nadšenci). Rozhodli se věnovat obyvatelům Pečovatelského domu ve Frenštátě p. R. motivační dopisy s anekdotami a přáními. Tyto pak doručili adresátům ve svém volném čase, přičemž se přesvědčili o tom, že laskavé skutky udělaly radost nejen seniorům, ale i jim samotným. Za účast v této výzvě dostaly děti diplom a vyučující pak navíc obdrželi přístup k inspirativním a zajímavým materiálům podle metody Hodnotového vzdělávání zaměřené na laskavost. Těšíme se na účast na tomto happeningu i v příštím roce s novými inspirativními nápady. Koordinátor projektu L. R. Pustějovská