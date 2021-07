Po vystoupení kovbojů Party z ranče „Y“, country tanečků, slavnostní přehlídce předškoláků a tradičního pasování nových školáků si děti užily odpoledne plné zábavy.

V kovbojském duchu si zajezdily na opravdových koních, rýžovali zlato, tančily v zahradním salonu mezi bublinami nebo si mohly zadovádět ve skákacím hradu.

V nadcházejícím školním roce se z těch nejstarších kamarádů stanou školáci. Nová životní role je pro děti výzvou spojenou s povinnostmi, zodpovědností i samostatností.

Loučení s předškoláky v MŠ Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm.Zdroj: Jiří Baran

To důležité, co si děti z mateřinek odnáší je vzpomínka na první kamarádství, zážitky z her, výprav i radost z objevování světa kolem sebe.

Důvodem pro téma westernu pro letošní zahradní slavnost byla vedle motivace také snaha upoutat pozornost dětí příběhy z divokého západu plného splněných snů, přátelství, cti i odvahy.

Jiří Baran