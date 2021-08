Zahájení festivalu proběhne v pátek 30. července velkolepým koncertem kytarového mága Yamandu Costy na letní scéně hradu Špilberk. Sobotní program započne odpoledním karnevalovým průvodem, který povede srdcem města z Moravského náměstí na Zelný trh. Na něj přímo navážou další koncerty a taneční vystoupení českých i světových interpretů na celkem třech pódiích – na nádvoří Staré radnice, na Zelném trhu a na Jakubském náměstí. Hlavním sobotním koncertem bude vystoupení kapely AYOM. Během celé soboty si přijdou na své také milovníci dobrého jídla, součástí programu je totiž ochutnávka specialit jihoamerické gastronomie. V neděli se návštěvníci mohou zúčastnit tanečních a hudebních workshopů v Lužánkách. Festival pak zakončí večerní koncert na Ponavě.

„Jsme šťastni, že festival dokázal přitáhnout takovou špičku hudební scény, jakou je Yamandu Costa, či nový objev na hudební scéně, kterým je kapela AYOM. Také jsme rádi, že se nám podařilo dostat hlavní koncert na terasy hradu Špilberk a sobotní program rozšířit na celkem tři pódia,“ podotýká dramaturg festivalu a bubeník Jakub Škrha, který sám v minulosti vystoupil na světoznámém karnevalu v Riu.

To, co dělá Brasil Fest jedinečným, je také karnevalový průvod, který povede centrem Brna. Jednou z jeho tváří bude vítězka a tanečnice StarDance Veronika Lálová, která již dříve tančila na slavném karnevalu v Riu. „Brasil Fest Brno mi umožní si ten úžasný zážitek z Ria prožít letos znovu, před českým publikem, za přítomnosti kamarádů a profesionálních hudebníků. Účastnila jsem se i loňského, prvního ročníku a bylo to perfektní, atmosféra byla jedinečná. Doufám, že se i tentokrát sejdeme v hojném počtu,“ uvádí Lálová. Spolu s ní se brněnskými ulicemi protančí tanečnice přímo z Brazílie za doprovodu několika desítek bubeníků nejen z uskupení Ritmo Factory.

Nápad na festival tohoto žánru vznikl při loňském stoletém výročí česko-brazilských vztahů. U jeho zrodu stál mimo jiných i radní pro kulturu města Brna Marek Fišer. „Festival byl v loňském roce zamýšlen jako jednorázová oslava. Jsem ovšem velmi rád, že se kapela Ritmo Factory v čele s Jakubem Škrhou rozhodla na velký úspěch navázat a Brasil Fest uspořádat i letos. Věřím, že se jim podaří připravit minimálně stejně kvalitní festival, který opět roztančí letní Brno,“ říká Marek Fišer.

Program třídenního festivalu je zdarma, vstupenky na páteční koncert Yamandu Costy jsou již nyní v předprodeji na www.goout.net. Podrobnosti a novinky lze sledovat na oficiálních webových stránkách www.brasilfestbrno.cz a na facebookových stránkách i na Instagramu @brasilfestbrno.

Anna Kraus