Soutěž byla velmi povedená, závodníci a převážně všechny registrované kluby se sjeli do Nového Jičína porovnat síly paží a ani nesnesitelné vedro nikoho neodradilo.

Soutěž byla zahájena sfouknutím čtyř svíček na překrásném dortu s logem Novojičínského Armwrestlingu. Začínalo se s amatérskou kategorií a následovalo klání PROFI závodníků od juniorů až po masters.

Novojičínský klub prošel velkou obměnou,a nyní v klubu závodili někteří začínající sportovci. 16letý junior Adam Kieseweter který v klubu působí pár let dokázal získat 1.místo v kategorii juniorů do 18let na levou ruku. Měl velikou radost že v takové konkurenci dokázal vyhrát svou kategorií. Krásný výsledek měl trenér Novojičínského klubu Jaromír Bělunek, který soutěžil ve čtyřech kategorií a získal 3krát první místo a to v kategorií masters pravá i levá ruka a první místo v mužích na levou ruku a to bez jediné prohry. Až v kategorii OPEN ho dokázal porazit jen jeho věčný rival Jirka Michal s AWK PRAHA. Jaromír získal tedy v kategorií OPEN stříbrnou medaili.

Musíme pochválit i další členy Novojičínského klubu Tomáše Svobodu, Mikuláše Juříka a Alenku Frňkovou. Tihle Novojičínští pákaři jsou v klubu velmi krátce, na medailové pozice nedosáhli ve velké konkurenci, ale bojovnost a adrenalin který jim vštěpujou jejich tréneři Jaromír Bělunek a Roman Dunka, jim v žádném případě nechyběla.

V polovině turnaje byla hodinová přestávka, ve které měli exhibiční utkání na 3kola dvě 7leté holčičky Eminka Frňkova a Amálka Bělunková,i v chlapcích se utkali dva malí bojovníci Kevin Dunka a Petřík Škurek.

V těchto soubojích nešlo ani moc o vítězství, ale zážitek byl radost těchle dětí jak stojí na stupni vítězů v rukou poháry a na krku medaile. Získali také ohromný potlesk publika za roztomilé zápasy které zaplnili přestávkový čas.

Jaromír Bělunek: V loni byla Novojičínská Tlapa dvakrát odložena a nakonec zrušena. Jsem moc rád že letos se to povedlo, samozřejmě turnaj byl pod přísným dohledem zdravotníků, kteří každého otestovali kdo neměl potvrzení o testu.

Musím moc poděkovat za věcné ceny které darovalo město Nový Jičín, obec Šenov u Nového Jičína, Warroc, Fitfitnesstip a Kebab u Petry. Bez těchle sponzorů bychom turnaj nedokázali udělat.

Co nás čeká?

V září je Mistrovství světa v Gruzii a měsíc na to se koná Mistrovství Evropy v Litvě.

Začnu se připravovat jen na jeden s těchhle turnajů, rozhodl jsem se s důvodu finanční náročnosti těchhle velkých soutěží Děkuji všem co nám fandí a my se vynasnažíme podávat stále vynikající výsledky.

Alena Frňková