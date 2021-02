Jednotlivé příběhy a jejich aktéry již nyní představují prostřednictvím krátkých videí na sociálních sítích, ty nejzajímavější osudy plánují dále rozpracovat například formou scénického čtení a připravují celovečerní inscenaci.

Unikátní projekt Divadla Petra Bezruče Stará láska nerezaví využívá prvky sociálně dokumentárního dramatu skrze autentické výpovědi reálných lidí. Členové uměleckého souboru při celodenních setkáních poodhalují minulost jednotlivých respondentů a oživují jejich staré vzpomínky, zklamání i radosti. Zážitky a zkušenosti „neviditelných hrdinů“ jsou často to nejpozoruhodnější, co se napříč dějinami děje. Společným tematickým prvkem jsou pak vzpomínky na první lásky, čímž divadlo symbolicky odkazuje k titulu Lásky jedné plavovlásky, který aktuálně čeká na premiéru.

„Přemýšleli jsme, jak bychom mohli v aktuální situaci postihující celou společnost, udělat něco prospěšného pro ty, kteří to nejvíce potřebují, a zároveň využili naši přednost – kreativní tvorbu,“ vysvětluje dramaturgyně Anna Smrčková, co stálo za vznikem projektu. Pilotní fáze začala v lednu 2021. Do projektu se zapojili senioři Moravskoslezského kraje. První setkání probíhali v domech s pečovatelskou službou v Bystřici nad Olší a Českém Těšíně, další lokace budou postupně přibývat. Veškerý kontakt se seniory podléhá přísným hygienickým opatřením. Jednotlivé příběhy zaznamenává fotograf a kameraman Petr Hrubeš.

Konkrétní osobnosti byly vybrány na doporučení vedení navštěvovaných subjektů. Herci stráví s respondenty vždy dva dny, první den se především seznamují a nechávají je vyprávět, druhý pak přijdou na řadu konkrétní otázky a doplňující dotazy. Součástí společného programu je také příprava jídla nebo procházka. Záměrem tvůrců je kromě získání výchozích materiálů usnadnit seniorům tuto těžkou dobu, kdy jsou často i vinou přísných nařízeních naprosto osamoceni.

„Celý projekt díky sociálnímu aspektu výrazně přesahuje divadelní tvorbu a je rozdělen do několika částí. Momentálně jsme v té první, kdy sbíráme podkladové materiály. Postupně pak budeme jednotlivé příběhy a jejich aktéry představovat na našich sociálních sítích. Zároveň bychom chtěli ty nejzajímavější osudy dále rozpracovat – například formou scénického čtení nebo jiných dramatických forem. Na závěr bychom rádi vytvořili dokumentární inscenaci, jejíž slavnostní premiéra by se uskutečnila u nás v divadle, i za přítomnosti všech zúčastněných seniorů,“ představuje další plány umělecký šéf Divadla Petra Bezruče Jan Holec.

