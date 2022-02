Ten březnový den 2019 byl ale celičký slunný. Vzpomínám si, že cesta vlakem byla vcelku dobrodružná: napřed výluka, bus nás do Brna dovezl pozdě, čili komplikace s přípojem, proto přijíždím do R-J později. Cestou tam projíždíme snad 10 krátkými tunely - na zpáteční cestě se dozvídám, že jich bylo 12, zůstalo jen 8 či 9. Viz blanenské tunely = http://www.tunelmanie.er.cz/

Cestou míjíme i budovy rozsáhlého komplexu v Adamově = Adamovské strojírny (ADAST), které zejí prázdnotou. No, a zatímco městečko Jestřebí je vlevo, Rájec nad Svitavou je od žst. napravo - musím přes koleje.

Kousek nad kostelem míjím vlhkou žlutou budovu, tzv. Dolní zámek, dříve ubytování sloužících, sklady potravin a konírna a když už zatáčím nahoru k zámku, v dáli vidím bývalou sýpku.

K zámku přicházím zámeckým parkem. Prohlídka začíná v kapli. Kamélie nevoní a nemáme se k nim přibližovat, jsou přecitlivělé a vadnou. Královnou plesů (muži si ji vkládají do klopy saka) ale bývají!!

Poté se přesuneme do Státního zámku, kde je až odpudivá fasáda - hraběnka Salm zatím stále bojuje s větrnými mlýny, restituce ukončeny nejsou a zámek je ve vlastnictví státu (NPÚ). Restituční nárok uplatnily hraběnky Ida Schoellerová, Marie Salm Reifferscheidt Raitzová a Hugo Salm Reifferscheidt.

V přízemí je několik sálů, které byly 2019 = k Svátkům kamélií patřičně naaranžovány a zákoutí květin jsou úchvatná - amarylisy, klívie, tulipány, narcisy, zlatý déšť i spousta napučených větviček.

V jednotlivých sálech jsou Velikonoce, Vánoce, sv. Hubert (myslivci), narozeniny dítěte (rozdíl chlapec a děvče), masopust i svatba…

Slyším kusou informaci: 10 let trvá, než kamélie vykvete a nikdy není jistá ani její barva. V několika sálech jsou zajímavé kazetové stropy…

V celém zámku je ale kvůli výzdobě hodně syrová zima. Prohlídka po hodině končí a tak sestupuji dolů do skleníku, kde je ‚moře‘ kamélií, ale i jiných květin - prostě - pastva pro oči!! Jsou tu bramboříky, prvosenky i koniklec aj.

No, a zpátky už jsem se vracela pak už podle plánu (do Brna Židenic).

Hana Dostálová

