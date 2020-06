Zkuste si upéct Cookies sušenky, které vám udělají sladší nejen víkend.

Cookies podle receptu Petry Halfarové | Foto: Petra Halfarová

Plné čokolády a rozplývající se na jazyku, to jsou Cookies sušenky, které u nás doma milujeme už pár let. Příprava je naprosto jednoduchá a u nás doma to zvládají i děti. Takže pokud bystě měli chuť si udělat něco dobrého, sladkého a raz dva hotového, tady je recept.