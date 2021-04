Na jaře 2021 vyhlásil pan učitel Josef Kubeček výzvu pro žáky sedmých až devátých tříd ZŠ Tyršova 913 s názvem Coronaběh 2021. „Běhá“ se po trase Lysá hora – Velký Javorník.

Do loňských třinácti čísel školního časopisu Tyršovácká doba covidová můžete nahlédnout

i dnes ZDE

Účastní se každý žák sám za sebe, ale také jako součást týmu své třídy. Soutěžící mohou jít, běžet, jet na bruslích, na kole, na běžkách či na koloběžce a zdolaná vzdálenost se přepočítává na běh.

Jak pan učitel přišel na nápad s Coronaběhem?

Myšlenka pohybové výzvy mě napadla již v říjnu minulého roku, ale stále jsem doufal, asi jako všichni učitelé, že se po následujících čtrnácti dnech, které budou rozhodující, budeme vracet do škol, a tak jsem s vyhlášením výzvy a s její realizací stále otálel. Ovšem poté, co jsme si na konci pololetí výpisy vysvědčení rozdali distančně, jsem poznal, že tu už přestává legrace, a začal jsem pracovat na jednoduché stránce, která bude sloužit k zaznamenávání pohybových aktivit a prezentaci základních statistik.

Začátkem února jsem výzvu představil své 8. A jakožto testovací skupině, abych odhalil nedostatky a výzva „nespadla“ na nějakém tom našeptávači a podobně. Během února se z 8. A zapojilo asi deset žáků z pětadvaceti, a tak jsem výzvu začátkem března představil všem žákům od 7. do 9. ročníku naší školy.

Coronaběh 2021 v ZŠ Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm.Zdroj: archiv ZŠ Tyršova, Frenštát pod Radhoštěm

Necelý měsíc po vyhlášení bylo do výzvy zapojeno 42 žáků a 6 pedagogů a dohromady jsme „naběhali“ přes 1300 km, což mi udělalo radost. Výzva „poběží“ do konce školního roku a já věřím, že než si rozdáme vysvědčení (tentokrát už snad osobně), budeme mít na kontě alespoň 5000 km.

Jak vypadá Coronaběh 2021 z pohledu dvou jeho účastnic?

Logan z 8. C řekla, že jejím oblíbeným cílem jsou Pustevny, pokaždé jinou trasou. Společnost jí dělá většinou psí smečka Bady a Muf. Někdy se přidá i její kamarádka soutěžící pod přezdívkou Rákosníček (ze 7. A) s fenkou Niky. Do soutěže se Logan zapojila proto, že při distanční výuce má více času a přišlo jí to jako dobrý nápad zpestřit si čas po on-line výuce. Rákosníček ze 7. A má za sebou kilometry chůze, běhu, na kole, na běžkách a v nejbližší době se chystá jet na koloběžce, protože kůň nebyl povolen.

Na výletě se psy je větší sranda a mohou nás vytáhnout do kopce. Moje fenka Niky mě netahá do kopce, ale nejraději z největšího srázu, co tam je. Jeden z našich nejdelších výletů vedl z Pindule na Radhošť, Pustevny, po Knížecí cestě do Trojanovic. Vyšlo to na 18,4 kilometru. Proč by se této soutěže měli zúčastnit všichni žáci? Pro zdravý pohyb a aby neseděli doma u počítačů a učení.

Petr Ondryáš,

ZŠ Tyršova Frenštát pod Radhoštěm