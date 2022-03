Pro žáky je připraven interaktivní program doplněný praktickými ukázkami a dílnami, kde si dané téma mohou „osahat“ přímo v praxi. Součástí návštěvy je po proběhnutém programu také velmi zajímavá a atraktivní prohlídka expozic populárně naučného centra Velkého světa techniky, kde se žáci seznámí s dalšími zajímavostmi, objevy a přírodními zákony.

Cílem a obsahem těchto vzdělávacích programů je obohatit výuku žáků o nové poznatky a zkušenosti. A jak návštěvu již absolvovaných programů popisují a hodnotí jednotliví účastníci?

„Vzdělávací program Robot Ozobot přiblížil dětem 5. C základy vizuálního programování. Pomohl jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů a seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota díky barevným kódům. Žáci hravou formou získali znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomily si reálné využití tohoto typu robota. Dětem se program velmi líbil a už se těší, až budou s Ozoboty pracovat také ve škole v hodinách informatiky,“ přiblížila třídní učitelka Lenka Tobiášová.

„Po příjezdu do ostravského Světa techniky si žáci 2. C nejdříve prohlédli a vyzkoušeli interaktivní ukázky hlavních expozic, díky kterým si vědu a techniku zažili na vlastní kůži. Po svačině se v tematickém programu Geometrický svět seznámili s novými geometrickými pojmy a sami zjišťovali, které geometrické tvary se nejčastěji vyskytují ve světě kolem nás. Pohráli si s magnetickými stavebnicemi, mikroskopem pozorovali rozdíly mezi sršněm a včelou. S výstavou i doprovodným programem byly děti moc spokojené a rády by se do vzdělávacího centra podívaly znovu,“ hodnotí zážitkový program třídní učitelka Gabriela Uvírová.

Zdeňka Murasová, ředitelka ZŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

