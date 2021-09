Obec Úvalno je blízko Krnova. Nachází se zde rozhledna Hanse Kudlicha na kopci Strážiště. Byla vybudovaná v roce 1913 a znovuotevřena v roce 2000.

Výška věže je 22 metrů a jsou vidět Jeseníky, Beskydy i blízké Polsko. V přízemí je mauzoleum úvalenského rodáka Hanse Kudlicha (1823-1917), který se aktivně zúčastnil revolučního dění v roce 1848, bojoval za práva selského lidu a později v USA i za práva černochů.

Celkem se v České republice nachází 64 pomníků věnovaných Hansi Kudlichovi. V Rakousku je 10 pomníků nebo pamětních tabulí jako vzpomínka na osvoboditele sedláků, v Německu a v USA pak po 1 pomníku.

Pod rozhlednou je Plovárna Na Výsluní - přírodní koupací biotop. Naproti kostela uprostřed obce je Rychta a v ní i zrcadlový labyrint.

Při vjezdu do Úvalna směrem od Opavy je nalevo Flora zahradnictví, prodávají zde stromy, keře, květiny aj. venku, ve skleníku i uvnitř. Běžte se podívat, pokochat nádherou a nakoupit to, co vás zaujalo.

Eva Raidová